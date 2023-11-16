羅密歐與祝英台｜鄭子誠久別復奸過足戲癮　盤點極致奸樣經典金句

台慶劇《羅密歐與祝英台》昨晚（15日）劇情講到茱麗葉（游嘉欣飾）為了逃婚，聽從祝老太（馬海倫飾）建議服下「假死藥」，不知就裏的羅密歐（周嘉洛飾）險些自殺枉死；二人難得團圓後竟又再中圈套遭祝仁義（鄭子誠飾）活捉…對於子誠「再奸一城」，網民大呼過癮，力撐子誠演忠奸同樣出色、極有資格問鼎最佳男配角：「他的戲不用質疑」、「佢攞男配，必定民心所向」、「真係衰到見到佢就憎」、「除咗把聲靚，演技都係實力派」。



因為一個乒乓球，祝仁義（鄭子誠飾）殺孫真相曝光。

鄭子誠劇中奸樣盡現。

網民撐攞最佳男配：民心所向

鄭子誠真係笑到你心都寒埋。

鄭子誠久別復奸過足戲癮。

子誠這次久別復奸可謂過足戲癮，為了報仇及上位連親生外孫皓仔也不放過的他，來到結局周絕對是將奸樣極致發揮得淋漓盡致，並完美示範卑鄙無恥、貪生怕死、貓哭老鼠等不同奸樣，配以編審精心設計「奸句」：「我係殺咗自己個孫呀，點吖？」、「你上咗床已經係佢嘅人，仲扮咩聖女貞德呀」、更加渣上加渣。為向「奸人誠」致敬，無綫官網昨推「人渣金句教室」，精選渣式金句配以子誠奸樣及魔性笑聲，相當洗腦。

鄭子誠將奸樣極致發揮得淋漓盡致，並完美示範卑鄙無恥、貪生怕死、貓哭老鼠等不同奸樣。

網民大呼過癮，力撐子誠演忠奸同樣出色、極有資格問鼎最佳男配角

昨晚羅家亦發生不少事，由於密歐被禁錮，細媽Dora（江美儀飾）促請大哥密林（吳子冲飾）與英華會面，Molly（鄺潔楹飾）看穿親母Dora是要密林送死，二人發生激烈爭吵…之後Molly使計重奪Dora信任，並乘機幫密林「戒毒」，其間密林因毒癮大發變得歇斯底里，不斷發癲狂叫。談到該場戲，子冲坦言十分難忘，並指最大難度是要「以陰力扮大力」：「呢場戲好深刻，因為係我成套劇最癲同最狂嘅一場，呢場戲最難做係現場啲門係道具門，拍落去係會郁嘅。所以就算我幾癲都好，都要就住度力嚟不斷發癲，即係對手要有勁、但同時又唔可以整郁道門。」

Molly為咗幫密林戒毒，將佢困咗喺密室三日，其間密林毒癮大發，搞到翻天覆地。

咪睇鏡頭前子冲爆晒seed咁，原來鏡頭背後佢要用陰力嚟度扮大力，聽落都難。

吳子冲劇中嘅白面引起熱議，但令人意外嘅係呢個唔係化妝效果，而係佢真實嘅膚色。

談到角色在網上談論度頗高，除了獲讚靚仔、過白面色更引起熱討，就連子冲自己亦留意到：「其實我呢套劇係以真膚色上鏡，因為我本身都係比較青同白，大家有時候見到我正常膚色、其實係我化黑咗。加上羅家燈光偏藍，令我哋塊面更加白，我都見到有人話我似吸血殭屍，加上我個演繹邪邪地咁。」子冲又透露由於現實世界從未試過大聲罵人，所以要演繹角色咆吼狀態頗有難度，並感激周嘉洛及江美儀予以不少幫忙：「有美儀姐喺度嘅場口，佢都會教我點樣放啖氣同啲聲出嚟，雖然最後我都唔算做得好好，但真係好多謝佢同真係似足我細佬嘅嘉洛仔。」