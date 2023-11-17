趙雅芝70歲生日　同場63歲前新聞女主播葉雅媛罕曝光知性又優雅

香港首代新聞女主播葉雅媛日前為11月15日生日的趙雅芝慶祝70歲生日，出席的還有趙雅芝的老公黃錦燊、劉培基、王玉環等等多位朋友。2019 年葉雅媛己經出席過趙雅芝的生日會，當年慶祝的還有白雪仙、徐小鳳和杜德偉夫婦等等。

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去年12月劉培基亦上載過一些與葉雅媛，和黃淑儀、黃錦燊等朋友聚會的照片，把這些不同年份的相比較，現年63歲的葉雅媛一直都沒有甚麽改變，衣著上都是以低調的土色系為主，面上沒有甚麽化妝，其招牌眼鏡依然給人一樣知性又優雅的感覺。從最新的相片中見到，她和剛剛70歲的逆齡美女趙雅芝是兩種不同的美。

枼雅媛是香港的首代新聞女主播，當時很多人稱她和其他新聞女主播為「新聞之花」，她漂亮帶專業的型像深受觀眾歡迎，並有很多追求者。她就曾為了避開一位手持玫瑰花到電視台等她收工的粉絲，而要藏到採訪車後座後離開。

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枼雅媛從1999 年退出幕前，專心相夫敎子，在2012 年有消息說她的婚姻有第三者介入而破裂。據知她一直都沒有復出幕前的計劃，因子女都己投身社會，所以她閒來就和劉培基、趙雅芝等朋友聚會，和從事慈善工作。