大馬女神Miko遊澳門｜翻版林明禎黃潔琪　有一演藝成就難被超越

HOYTV終於有好嘢睇！原來早前新任「大馬女神」，有「翻版林明禎」之稱的黃潔琪（Miko）替其主持了一輯澳門旅遊節目《大馬女神Miko遊澳門》，雖然睇預告就感覺是低成本製作，但預告一出仍然引起網友討論。女神拍旅遊節目始終有其市場！



有「翻版林明禎」之稱的黃潔琪（Miko）替HOYTV主持《大馬女神Miko遊澳門》。（YouTube截圖 / HOY 免費電視77台及78台）

有「翻版林明禎」之稱的黃潔琪（Miko）替HOYTV主持《大馬女神Miko遊澳門》。（YouTube截圖 / HOY 免費電視77台及78台）

預告的宣傳片有不少精彩畫面，例如黃潔琪（Miko）行街shopping，玩「笨豬跳」，着婚紗影靚相等男友視角的片段，當然不少得招牌浸溫泉，以及着泳衣去水上樂園，其中一幕還有她穿着緊身小背心的鏡頭，完全滿足晒網友們FF的口味。

有「翻版林明禎」之稱的黃潔琪（Miko）替HOYTV主持《大馬女神Miko遊澳門》。（YouTube截圖 / HOY 免費電視77台及78台）

有「翻版林明禎」之稱的黃潔琪（Miko）替HOYTV主持《大馬女神Miko遊澳門》。（YouTube截圖 / HOY 免費電視77台及78台）

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被封為「大馬郭雪芙」的黃潔琪，粉絲們都常會叫她Miko。土生土長於馬來西亞的她與林明禎有幾分相似，不過Miko就更年輕，身材更好，更為甜美。本身於大馬任職平面模特兒的她，這幾年間慢慢走紅而受到年輕一代網民喜歡。2018年她曾在香港推出一本《MIKO純。潔琪》寫真集，也曾於2019年ViuTV節目《走佬去馬拉》中擔任嘉賓主持。

值得一提的是，她在2023年曾亮相於TVB的《DM 旅導遊》擔任嘉賓，同年也擔任HOY TV 旅遊節目《大馬女神Miko遊澳門》的主持，即她已均在三個電視台中亮相，實屬一個罕見的小成就。