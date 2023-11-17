寧安如夢劇情｜1至38集結局劇透持續更新｜白鹿張凌赫相愛相殺

近日上架的內地劇《寧安如夢》，由白鹿及張凌赫主演，故事開始已講到姜雪寧成為皇后，卻被逼自殺，但原來只是作家姜寧筆下作品，但她不滿意結局，所以讓女主角回到過去，擁有上世記憶而重生，再次周旋於謝危及燕臨之間，上演一幕幕浪漫虐戀。

張凌赫飾演謝危

白鹿飾演姜雪寧

白鹿飾演姜雪寧。（劇照）

20集

謝危進宮時，聖上正在為兒子挑選虎頭鞋，勾起了謝危的回憶，當初他和聖上被困，謝危便是拿了虎頭鞋來鼓勵聖上。聖上現在顯然已經記不清了，反而替謝危操心起了婚事。通州一事，謝危已經布好了局，不過還需要聖上下幾個旨意，做戲要做圈套。薛定非把這個消息告訴了謝危，謝危很是擔心，馮明宇是個不一般的人，張遮在他的面前很難成功扮演度均山人，謝危只好決定冒險把度均山人的一些消息告訴張遮，這一舉動無異於飲鴆止渴。

19集

謝危安排好一切進宮，建議聖上對張遮表彰，還說公儀丞死了也能派上用場，只是這個辦法有些冒險。只要他們謊稱公儀丞沒有死，而是被嚴刑拷打，平南王那邊人必定會派人來，謝危甚至還提出可以派人在監獄中假扮平南王身邊的謀士——度均山人，與他們一同離京可以找到更多據點。可這假扮之人深入敵營十分危險，顧春芳認為謝危可當此任，可他聲名顯赫，轉頭便推薦了張遮。

張凌赫飾演謝危。（劇照）

18集

姜雪寧想要出宮幾天，沈芷衣立刻便讓她們出宮休沐了。姜雪寧和薑雪慧回到家，孟氏拉著薑雪慧誇個不停，又提起近日求娶之人絡繹不絕，薑雪慧卻說自己暫時還不想嫁人。孟氏完全不把姜雪寧放在眼裡，姜雪寧也不生氣，只是沉悶的走著。張遮突然來找姜雪寧，那日在侯府，張遮發現姜雪寧和謝危十分相熟，且四年前二人一同上京，姜雪寧解釋是因為姜父與他交好的緣故。

17集

姜父得知燕臨的冠禮如此收場很是驚訝，而孟氏則松了口氣，覺得自己不讓姜父去冠禮是對的，朝廷行事難以預測，姜雪寧和薑雪慧倒可以說和沈芷衣一起去的，不代表姜家立場。可姜父痛心，如此一來也愧對了燕父的情誼。孟氏說了一些不中聽的話，他們薑家不比世家無依無靠，之前將父暗地裡幫著薑家也就算了，但未來若是被有心人翻出來做一些文章也不是不可能的。

16集

謝危為燕臨取字為回，泰山崩於前面不改色，陳瀛十分佩服。太后今日逼聖上下旨，聖上不得不下旨讓薛國公帶人去抓燕家，他相信謝危是今日的贊冠，有他在冠禮就不會亂，而鷸蚌相爭漁翁才能得利，這是他下旨的原因。燕臨為救父親打下聖旨，謝危、張遮、沈玠和沈芷衣兄妹齊齊施壓讓薛國公回宮加蓋印章，薛國公也不得不暫時離開。