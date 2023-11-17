方紹聰與伍富橋參加毅行者　大爆當年由現已發福的前天團成員推薦

「樂施毅行者」將於今年11月24至26日舉行，三位無綫（TVB）藝人方紹聰（奶仔）、伍富橋（Alvin）和吳業坤更同隊出賽，奶仔與Alvin接受訪問時指，將毅行的精神放在自己的演藝事業，奶仔更大爆當年的推薦人原來亦是圈中人。

藝人方紹聰（奶仔）、伍富橋（Alvin）和吳業坤同隊出賽「樂施毅行者」。（梁碧玲攝）

首先談及兩人為何要參力毅行者？Alvin指自己今次是第一次參加，他說：「點解有咁嘅機會呢？都要多得奶仔，因為佢係有一日網上DM我問我有冇興趣，我都有啲愕然，因為真係冇合作過，有試過喺山上面行過一次。我有問佢點解搵我，因為佢見過我玩山賽。」

伍富橋是第一次參加。（梁碧玲攝）

奶仔表示：「我哋呢行業行山唔多，鍾意跑步多，因為我見過佢行100公里山賽。我今次係第5年行，我就係你（伍富橋）嘅毅行者推薦人，我第一年帶我行係張致恆Steven，嗰陣十幾年前，啱啱入TVB，好努力訓練。雖然佢叫我行，但佢竟然慢過我，我又慢佢又慢，我哋行咗43個鐘，好辛苦。佢嗰時都Fit架，佢叫我行嗰時佢已經唔係第一年。」

張致恆而家未必行到。（資料圖片）

兩位都身處演藝界，算是浮浮沉沉多年時間，近年終於比較有突破性發展，奶仔開始有自己的節目，Alvin除了拍劇之外亦重拾老本行再出歌，毅行與事業原來可以有關聯？

奶仔說：「毅行者建立咗我嘅價值觀同處事態度，因為好多時行得咁辛苦，好多問題會出現，睇你點睇呢件事，教到我點樣做人做事。我哋一齊開工嗰時，如果要朝早07去外景打仗，行山好熱，但如果好似我咁參加毅行者，你會覺得都輕鬆。點解呢份堅毅同事業可以關聯到，我覺得好多時只要你好熱愛件事，你就唔會放棄，你唔會覺得過程辛苦。我哋行得完，想出錢出力，有人籌款畀我哋完成目標。同做藝人一樣，當初入呢行因為熱愛呢個工作，想繼續留喺度承諾自己嘅初心。」

奶仔相信熱愛好重要。（梁碧玲攝）

Alvin亦指：「好多時唔係咁順境，當你要等時就係咁嘅意思，我自己玩過一次100公里，原來自己可以捱到咁長時間，玩山賽可以令人生有啟發。」

但心態依然是最重要的事，要堅持一件事，自己享受投入也很重要，「一樣嘢唔鍾意堅毅唔到，你叫我打字或者做PDF我堅毅唔到，所以一個人嘅堅毅係要放喺真心熱愛嘅地方，我真心熱愛行山。而喺呢行盡管唔係好太多機會都唔會放棄，我諗我哋都真心熱愛呢個行業，如果你唔熱愛，就會不停想睇幾時攞到，幾時得到，得到唔到就走，因為根本唔鍾意Stay喺度。但當你熱愛，過程就變成學習階段，我暫時做閒角攞經驗，到某一日總會攞到個目標。」奶仔充滿正面的思想，連Alvin也忍不住大讚：「好欣賞呢個諗法，因為冇呢個諗行真係好難keep住留喺個行業度。」奶仔笑指：「你又唔好咁sad，呢個行業冇事嘅，都搵到食嘅。」

伍富橋讚奶仔正面。（梁碧玲攝）

終於捱到出頭天，現在算不算是事業的上升期？Alvin說：「我覺得長期都上升緊，冇話低唔低潮，最緊要enjoy。」奶仔亦覺得並沒有低潮高潮：「都真係冇話高唔高潮，不過好開心近年有《野外步出》，仲有我監製嘅節目《貧窮限制想像》，可能將自己平時接觸嘅嘢呈現畀大家睇。雖然大家睇我節目成日同女仔傾偈，其實係包裝要好啲，如果我個節目係奶仔坐喺度同你講，你即刻熄電視。做節目係要有啲包裝，雖然我自己唔係咁鍾意睇，但觀眾鍾意睇，同嘉賓傾吓偈，傾傾下就可以帶出一啲我自己行山價值、做人態度。我希望可以做多啲，會唔會可以同坤哥、Alvin一齊做，佢哋教人唱歌我係學生，其實都幾好呀。我希望呢一啲專訪監製可以睇到哈哈。」