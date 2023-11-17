林穎彤西裝短裙再上庭　涉醫院內擾亂秩序案件押後明年1月再訊

童星入行轉眼已21年的TVB小花林穎彤（Bella），近日與緋聞男友鄭雋熹捲入JPEX案風波，又因涉嫌在醫院病房外擾亂秩序，被控阻礙公職人員及公眾地方作出擾亂秩序的行為兩罪，11月17日再次上庭。繼上次聆訊衣著被批評，林穎彤改以黑西裝外套配短裙上庭。



11月17日林穎彤現身粉嶺法院。（劉安琪攝）

案件今（17日）在粉嶺法院再訊，控方申請押後案件至明年1月12日再訊，以待索取法律意見，獲裁判官批准，各被告准以原有條件續保釋。林穎彤與鄭雋熹先後離開法院，接受訪問時表示平常心面對，鄭雋熹承認與TVB將約滿暫未約見傾續約，至於JPEX一案尚未被落案起訴任何罪行。

鄭雋熹同樣以黑白打扮出現。（劉安琪攝）

林穎彤則笑言因上次出庭衣著受注目，故有悉心打扮，她又指未曾被公司「照肺」，對突然進修指自己早有想法：「因為之前同公司講想停工讀營養學，所以好早之前已經知係呢個意向，嚟緊會開學，差不多讀半年。完成咗課程，等自己多啲呢方面知識先進一步諗。（公司做法令你意興闌珊？）唔會咁諗，公司畀咗好多好開心回憶我，令我成長咗好多，基本上我所有青春都放咗喺公司，所以絕對唔係意興闌珊，只係人大咗心態同追求嘅唔同咗。」但對於進修後是否會轉行不置可否。

林穎彤上次上庭衣著被批。(余俊亮攝)

案件編號：FLCC1296/2023