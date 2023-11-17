網民開Po彈Lilian Kan簡幗儀着比堅尼「太老」 留言竟然唔撐
撰文：林迅景
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被稱為「最靚時裝設計師」的簡幗儀（Lilian Kan）近年專心時裝事業發展，現今35歲的她已將自家時裝品牌經營得頭頭是道。籍由個人IG，她除了會用自己做生招牌宣傳新衫之外，不時也會分享旅行時的靚相。
今日（17/11）簡幗儀（Lilian Kan）在IG分享了去布達佩斯溫泉浴場的短片，片中她以性感比堅尼泳衣示人，身材玲瓏浮凸令人眼前一亮。不少網民更留言大讚她性感、身材好：「我剩係見到令人流鼻血既身材。」
另一邊廂，就有網民在討論區，以「好心Lilian Kan幾十歲人就唔好學人著bikini啦」開po大踩簡幗儀。看到這裡，大家可能會認為在haters充斥的討論區上，必定是人人都附和開po的樓主，對簡幗儀評頭品足。事實上，情況就並不是那麼一面倒。
留言區有網民反駁樓主「唔識貨」，寫道想做簡幗儀的另一半：「我排埋你嗰份，邊度隊尾」，也有人坦言覺得簡幗儀「十分正」，亦有網民寫道：「連登講到三十歲更年期，香港地聚完老婆好多都過三十。」直言其他網民認為「三十幾歲已經老」是謬論。當中也有人力撐簡幗儀，寫道：「咁嘅身材都唔着得，全香港得返幾多條女可以着。」
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