陳慧琳準備赴美開個唱　想效法黎明坐低唱快歌：如果歌迷肯我可以

天后陳慧琳（Kelly)今（17日）盛裝打扮出席品牌活動，身穿鱷魚皮長外套，梳着俐落髮型的她，相當型格，吸引不少途人圍觀。而在接受訪問的時候，她就透露將會一家人在美國慶祝聖誕節，皆因在12月份其在當地開演唱會，一舉兩得。

陳慧琳好有型。（梁碧玲攝）

《陳慧琳Season2》巡迴演唱會正如火如荼舉行中，早前就已完成澳門站演唱會，而在該站中她有身穿一件黑色透視長裙，高貴又性感，在接受訪問時，問到該黑色裙算不算性感，她就笑言：「簡直係我極限，我試嗰時我冇諗住會着呢條裙上台，因為覺得咩都睇晒嘅，雖然係包到實，晒，但感覺上好坦蕩蕩。」

陳慧琳會與老公、兒子到外地過聖誕節。（梁碧玲攝）

而身穿黑色透視裙上台的她，其實心裡面都感到害怕，因為當時老公劉建浩同兒子有前來捧場：「平時我喺我屋企着短褲T恤，阿仔都會話［你做咩唔着褲，着返條褲啦！］（阿仔咁保守？）佢見慣我着長褲掛。」

陳慧琳笑言想效法Leo。（梁碧玲攝）

另外，即將在12月遠赴美加開演唱會的她，適逢聖誕節老公、兒子會否一同前往呢？她就二話不說：「會呀，今次佢哋好開心，因為疫情後都未出過埠，今次有得過白色聖誕，佢哋已經諗晒做咩。（老公plan 行程？）佢唔鍾意plan 行程，佢即興。（你會plan?)我就少少plan，但我會覺得放鬆吓，唔好plan 。（有冇準備聖誕禮物俾阿仔？冇，飛機票就係聖誕禮物，同埋睇媽咪演唱會。」又揚言已經幫兒子買好保暖外套，準備好去玩雪。

陳慧琳已幫兒子買好保暖外套準備玩雪。（梁碧玲攝）

目前正為演唱會排舞的她，更笑言希望可以效法黎明（Leo)坐下來唱快歌，她笑言：「效法Leo坐喺度跳舞，我覺得幾好。（Leo都有郁吓）呢個無法避免，我都係行呢種路，如果歌迷肯，我可以成個演唱會唱快歌。」而預計她會在當地逗留三星期。

陳慧琳表示大兒子今年最後一年在香港過新年。（梁碧玲攝）

最後kelly 亦透露今年新年亦有可能是大兒子劉升最後一年在香港度過，因為他有可能明年要赴國外升學：「佢依家考緊公開試先，（有冇話去邊度？）未知，（自己有冇心水？）可能去爸爸以前讀過嗰間。（會唔會唔捨得？）會呀！」屆時可能會短暫陪伴兒子到當地了解與適應。