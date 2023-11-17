羅密歐與祝英台｜大團圓結局唔係BBQ　陳茵媺為陳豪徇情化蝶相聚

無綫（TVB）劇集《羅密歐與祝英台》今晚（17/11）大結局！上集講到陳豪和周嘉洛前往營救吳子沖，江美儀計劃還是失敗了，但最後她還是用最後一口氣對周嘉洛開槍，而陳豪就為救周嘉洛替他擋下了子彈。



陳豪就為救周嘉洛替他擂下了子彈。（《羅密歐與祝英台》截圖）

陳茵媺想為陳豪徇情。（《羅密歐與祝英台》截圖）

第25集大結局，陳茵媺知道陳豪犧牲後感到十分痛心，雖然她想自行了斷追隨愛人陳豪，但她卻打算令自己死得有意義。她和周嘉洛商議，以兩家槍戰對決解決兩家百年來的情仇。本來周嘉洛以為自己的槍中子彈是空包彈，但最後關頭卻被陳茵媺換成實心子彈，最後決鬥中周嘉洛就一槍打死了陳茵媺，而羅、祝兩家也冰釋前嫌。

最後陳茵媺死喺周嘉洛手上。（《羅密歐與祝英台》截圖）

最後陳茵媺死喺周嘉洛手上。（《羅密歐與祝英台》截圖）

一切都設計好晒。（《羅密歐與祝英台》截圖）

一切都設計好晒。（《羅密歐與祝英台》截圖）

就劇集而言，《羅密歐與祝英台》大結局算是符合觀眾期望有餘，還記得第一集，以羅、祝兩家對決作為故事開始，大結局亦以羅、祝兩家對決做結束。整套劇集脈絡用兩家人的兩代情做主軸，大結局也總算為他們寫下一個完美句號。

一切都設計好晒。（《羅密歐與祝英台》截圖）

雖然，陳豪和陳茵媺也死了，但一向偷呃拐騙做盡的陳豪，最後捨生就義救下了周嘉洛。一向冷血無情的話事人陳茵媺也為愛徇情，兩人相識、錯過彼此，到相認在一起，分開，但故事最後沒有因死亡陰陽相隔，也是劇集中一個隱藏的反高潮。看似不完美，但其實才是一個大團圓結局。

雖然《羅密歐與祝英台》收視、熱度不似預期，但劇集其實充滿誠意，作為台慶劇兵行險著，放棄傳統必定高收的醫生、律師或經典系列，是值得嘉許，好劇集有時未必即時有反應，有時要經過一段時間，才被觀眾認同。