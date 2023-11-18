BIGBANG太陽相隔6年再度來港　與金鐘國、甄濟如現身音樂節

1號場次有Jessica同Jessi。

一連兩場嘅《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival》再加開12月3日一場，陣容方面除有《Running Man》金鐘國、韓國實力派唱作人Loren、甄子丹愛女甄濟如（Jasmine）、台灣 R&B 歌手J.Sheon外，仲有BIGBANG嘅太陽(Taeyang)。

《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival》加開一場後，陣容更為吸引。

太陽自去年轉投新經理人公司 The Black Label 後，推出個人專輯《Down to Earth》，隨後亦有去台灣、日本參加音樂節，但一直未有機會與香港VIP（粉絲稱號）見面，相隔6年再次在港演出，雖然未知會否與同門唱作人 Loren同台，但已經令人期待。

演出單位：

12月1 日 (星期五)

演出單位：B.I 、Dreamcatcher、Leo、Jessi、Jessica

演出時間：6:00 PM - 10:30 PM

票價(全企位，港幣、人民幣同價)： $1,788 / $1,488

12月2日 (星期六)

演出單位：Yellow!、Hardpack、Josie and the Uni Boys、Dear Jane、太極樂隊、Kolor、LMF、黃貫中

演出時間：3:00 PM - 10:30 PM

票價(全企位，港幣、人民幣同價)： $988 / $688

12月3日 (星期日)

演出單位：金鐘國、甄濟如(Jasmine）、Loren、J.Sheon、NENE、太陽(Taeyang)

演出時間：5 : 30 PM - 10 : 30 PM

票價(全企位，港幣、人民幣同價)：$1988 / 1688