梁詠琪台北人生首次Busking　曬超強唱功網民５字激讚

梁詠琪（Gigi）日前到台灣為她明年4月13日的《時間遇上我們演唱會》台北站舉行記者會，今次也是梁詠琪出道28年，首度踏上台北小巨蛋開騷，她自己也興奮表示終於美夢成真！

梁詠琪（Gigi）將於明年4月13日在台北小巨蛋舉行《時間遇上我們演唱會》台北站。（IG@gigileungwingkei）

今次也是梁詠琪出道28年，首度踏上台北小巨蛋開騷。（IG@gigileungwingkei）

梁詠琪形容是夢想成真。（IG@gigileungwingkei）

今次去到台灣，梁詠琪非常落力為個唱宣傳，亮相不同節目，日前晚上她就與台灣藝人KID和峮峮快閃台北信義區香堤大道，期間見到有街頭藝人在表演，KID問梁詠琪敢不敢在街道演唱，沒想到梁詠琪想都不用想，爽快表示「可以啊！可以啊！」

梁詠琪在台灣宣傳演唱會。（《星光雲！RUN新聞》截圖）

梁詠琪日前與台灣藝人KID和峮峮快閃台北信義區香堤大道。（《星光雲！RUN新聞》截圖）

KID問梁詠琪敢不敢在街道演唱。（《星光雲！RUN新聞》截圖）

梁詠琪爽快表示可以。（《星光雲！RUN新聞》截圖）

之後在街道藝人的結他伴奏下，梁詠琪唱出《膽小鬼》、《短髮》和《中意他》等經典金曲，隨即吸引大批市民圍觀和拍片。梁詠琪表示這也是她第一次玩這種Busking，更趁機宣傳其演唱會，叫大家聽日（20日）記得去買飛。

梁詠琪唱《膽小鬼》。（《星光雲！RUN新聞》截圖）

梁詠琪唱《膽小鬼》。（《星光雲！RUN新聞》截圖）

吸引大批市民圍觀、拍片。（《星光雲！RUN新聞》截圖）

梁詠琪第一次玩這種Busking。（《星光雲！RUN新聞》截圖）

趁機宣傳個唱。（《星光雲！RUN新聞》截圖）

梁詠琪Busking的片段出街後，引起中港台兩岸三地網民熱議，紛紛大讚梁詠琪在沒有耳機下，現場都能唱得那麼好，唱歌功力實在好強：「好強喔！gigi 現場好棒」、「這歌聲真的猛，好想去現場聽喔」及「gigi真的很適合不插電演唱，過度的伴奏反而壓住了她清新的音色」等；又讚她樣子真的都沒變，5個字形容：「又美又會唱！」

當然不少得唱《短髮》。（《星光雲！RUN新聞》截圖）

還有唱《中意他》。（《星光雲！RUN新聞》截圖）

現場氣氛非常好。（《星光雲！RUN新聞》截圖）

網民激讚。（YouTube截圖）

而該名台灣知名街頭藝人黃烱銘，事後也有在其社交平台分享片段，並興奮寫道：「以後履歷可以寫幫梁詠琪彈過吉他了！」

黃烱銘事後也有在其社交平台分享與梁詠琪合作的片段。（IG@jiong_ming）