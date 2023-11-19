台慶2023｜李佳芯馮盈盈紅地毯晚裝炒晒車　一咪神打扮最九唔搭八

無綫（TVB）《萬千星輝賀台慶2023》今晚（19/11）在無綫電視城舉行，每位藝人都盛裝出席，就算天氣寒冷，一班女星仍性感上陣，但也有不少人炒晒車。往年都是紅地毯風頭人物的馮盈盈，今年穿上一條閃爆珠片裙，而且極度Deep V，雖然相當性感，但網民卻不賣帳，戲稱她是否拍完《一舞傾城2》趕到現場。

馮盈盈。（葉志明攝）

馮盈盈。（葉志明攝）

馮盈盈。（葉志明攝）

馮盈盈。（葉志明攝）

而女神李佳芯穿上的一條貼身入膊頭露背晚裝，後面相當有睇頭，但就被指圖案出事，被網民戲言將碎花床單穿上身。

李佳芯。（葉志明攝）

李佳芯。（葉志明攝）

李佳芯。（葉志明攝）

李佳芯。（葉志明攝）

身材出眾的胡美貽，反高潮封胸中性打扮現身，一頭短髮，西裝褸配短褲，再加一對平地短boot，有欠莊重，配搭令人一頭霧水。

胡美貽。（電視截圖）

胡美貽。（電視截圖）

胡美貽。（電視截圖）

胡美貽。（葉志明攝）

另一視后江美儀以一身復古旗袍Look現身，驟眼看充滿古典味，但網民笑指她是否向知客致敬？

江美儀。（電視截圖）

江美儀。（電視截圖）

無綫小花游嘉欣少有以成熟風現身，並罕有露出事業線，但胸前大蝴蝶似足餐巾。

游嘉欣。（葉志明攝）

游嘉欣。（葉志明攝）

游嘉欣。（葉志明攝）

游嘉欣。（葉志明攝）

至於劉溫馨，整個造型似足去做姊妹，請問小姐是去出席婚禮嗎？再加上一個皇冠，直情出晒事，網民狠批老土。

劉溫馨。（葉志明攝）

劉溫馨。（葉志明攝）

劉溫馨。（葉志明攝）

劉溫馨。（葉志明攝）

唱得之人聲夢2學員黃洛妍（Janees）以白色Low Cut晚裝登場，看似高貴，但側身大肚腩突出，非常失策。不過網民都話，要吃飽先有氣力唱歌。