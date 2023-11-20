非份之罪｜吳啟華被傳身家至少有10億　本尊8字回應

吳啟華相隔8年回巢再拍無綫劇，參演新劇《非份之罪》的其中一個單元「無臉女屍」，並飾演「老本行」醫生角色。他昨日於電視城出席劇集開鏡拜神儀式，台上更大讚監製王心慰出品必屬佳品，故收到對方邀請時即二話不說答應。



吳啟華回巢拍劇，高層樂易玲親自到活動場地支持，非常重視。（葉志明攝）

吳啟華接受《香港01》訪問時，笑言打動他回來拍劇很簡單：「有錢就得！」不過他續言主要原因都是監製王心慰，二人好耐之前曾合作過劇集《撲水冤家》，非常開心，所以一收到對方邀請便即刻從內地回港。再次回到娘家拍劇，吳啟華說今次會舒服很多，因一個導演只拍一個單元5集，所以一日最多只是拍一組，休息時間一定夠。

吳啟華稱今次回娘家拍劇，主要原因是監製王心慰。（葉志明攝）

雖然今次再演醫生，但吳啟華稱該單元主要講親情，說他原本擁有一個好好的家庭，深愛著太太又有兩個女兒，但因為一件不幸的事件，令整個家庭發生很嚴重變化，繼而衍生很多懸疑問題，幾特別，不是一般「程至美」這麼簡單，「今次嘅對白會難講啲，因為我好怕演嗌交和發惡啲戲，今次有好多，所以都要準備下。」

吳啟華笑指今次飾演的醫生並非一般「程至美」咁簡單，還是一個嚴父。（葉志明攝）

另，談到被傳至少有10億身家，吳啟華輕鬆表示傳聞而已：「少兩個零就差唔多！百萬就肯定有，但億就無了。（現在工作為興趣？）唔係興趣，我每個月開資好大，手停就口停。我女兒現在仲細個，佢讀國際學校學費好貴，明年仲話要去加拿大讀書，又一大筆錢。（捨得女兒離開？）冇辦法，我都係過來人，年輕人當然希望出國見識吓。」

吳啟華今次與貝安琪、游嘉欣及戴祖儀試驗一家人。（葉志明攝）

女兒現時15歲踏入青春期，吳啟華大讚女兒很乖巧，他也很開通，不會阻止女兒拍拖，但目前還是希望對方學業為先。對於網民留意到他女兒年紀輕輕已經用Hermès勁富貴，吳啟華表示：「可能佢又畀佢媽咪有啲影響，由細到大周圍行街買嘢，所以對奢侈品比較熟悉，我哋可以滿足佢嘅就盡量滿足，佢而家選讀嘅科目好似都同奢侈品有關，係時尚管理，我都支持佢嘅。」