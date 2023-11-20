收視｜台慶整體收視出眾有25.4點　網上互動量更比去年增100%

翡翠台上周（13日至19日）收視出爐，綜藝節目領風騷。根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，周日（19日）舉行的《萬千星輝賀台慶》，在全台逾200位藝員全力以赴演出下，跨平店直播收視最高25.4點（163萬觀眾），位列收視榜首。不單如此，無綫56周年台慶，同樣在無綫官方社交平台引來熱話。據統計，19日台慶當天各官網（不計內地平台）整體表演出眾，超過300萬用戶觀看，內容接觸更逾830萬人次。其中Facebook、Instagram互動量均比2022年台慶當天表現增長100%有多！

台慶節目最多人睇。(節目截圖)

翡翠台上周一至五晚各節目收視保持平穩，劇集方面，《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.8點（134萬觀眾），比上星期最高收視20.8點，繼續保持平穩；陳豪、陳茵媺夫婦主演《羅密歐與祝英台》最高收視19.8點（128萬觀眾），比上星期最高收視19.6點，上升了0.2點；黃宗澤、周秀娜主演《叠影狙擊》最高收視18.2點（117萬觀眾），比上星期最高收視18.7點，下跌了0.5點。

《愛回家之開心速遞》一直都係收視保證。(《愛回家之開心速遞》截圖）

而資訊節目方面，《東張西望》跨平台直播收視最高22.5點（145萬觀眾），比上星期最高收視22.9點，下跌了0.4點；由李佳芯(Ali)、周吉佩擔任主持的綜藝節目《日本18種住法》最高收視15.5點（100萬觀眾），比上星期同期節目《請客必食18道菜》最高收視15.7點，下跌了0.2點；而《無窮之路III-無垠之疆》最高收視15.2點（98萬觀眾），比上星期最高收視15.9點，下跌了0.7點。

《東張西望》一向吸納到不少粉絲。(節目截圖)

周六晚播出《綠茵勝境音樂祭》最高收視15.9點（103萬觀眾），比上星期同期節目《善心滿載仁愛堂》最高收視17點，下跌了1.1點。

《綠茵勝境音樂祭》

周日晚的《東張西望》報道台慶出席藝員，衣香鬢影行紅地氈盛況，最高收視21.9點（141萬觀眾）。