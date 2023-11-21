丁子朗冼靖峰被批化妝太白勁驚嚇　台慶變正常被讚本尊8字親回應

無綫（TVB）舉辦的選秀節目《亞洲超星團》將於本周六（25日）正式播出，而超星團的片花前日（19日）已經在網上播出，片中一共有65位超星練習生逐一出場，坐在節目安排的座位上。練習生們要預測網民對自己的「初印象排名」，而選擇座位，最終初印象的排名頭10位中有2位是香港代表，分別是第7位的冼靖峰及第9位的張鎬濂，而話題人物丁子朗竟然跌出頭10位。

最終初印象的排名頭10位中有2位是香港代表，分別是第7位的冼靖峰及第9位的張鎬濂。(ig@asiasuperyoung_official_)

除了冼靖峰及張鎬濂外，香港代表還有第18位的文佐匡、第20位的黃奕斌、第21位的丁子朗、第26位的方玉亨、第34位的區珀豪、第37位的黃星綽和第44位余及宗遙。官方在9月的時候曾釋出一系列的官方照，但相中的他們卻被「踩得一文不值」，到底為什麼會這樣的？原來是相片大出事，相中他們的妝容有點驚嚇，因為面塗得非常白，令臉和頸是兩截顏色。

除了冼靖峰及張鎬濂外，香港代表還有第18位的文佐匡、第20位的黃奕斌、第21位的丁子朗、第26位的方玉亨、第34位的區珀豪、第37位的黃星綽和第44位余及宗遙。(ig@asiasuperyoung_official_)

丁子朗之前接受訪問時亦提及到自己看到相片後感到驚嚇：「嚇死我」，因為沒想過出來的效果是這麼白，而他們之所以會化得那麼白，原來也是內地電視節目的慣常手法。內地通常都會把藝人化得像「小白臉」一樣，聽說是因為這麼白拍出來的效果會好一點。但這個小白臉的妝容並不是每個人都能接受，所以有不少網民都有意見。

連丁子朗自己睇完都話嚇死佢！(陳順禎攝／ig圖片)

上星期丁子朗與冼靖峰接受訪問時，臉上的妝容還是有點白，丁子朗就解釋是因為粉底是這幾個月在內地用開的，回到香港後還未去買回近膚色一點的粉底，以致小白臉妝繼續被批評。但前日（19日）TVB舉行56周年台慶節目，他在節目上表演時的部分被網民截了圖，並說：「丁子朗個粉底終於無咁白，自然返d（啲） la（啦）。」

兩個人嘅妝都化得太白，原來呢個係內地嘅慣常做法。(陳順禎 攝)

但前日台慶，佢就化返個正常嘅妝啦！（小紅書圖片）

一向會聽網民意見的丁子朗亦親自現身回應：「有認真聽大家意見。」單單接受意見這一點已經成功贏盡網民歡心，網民亦回應表示：「好欣賞你聽大家意見嘅態度！」更有網民指他變回正常的丁子朗看得很順眼，總比「紅不過羅湖」的人好，至於網民想說的是誰，大家應該猜得到。

網民釣出丁子朗親自回應。(小紅書圖片)

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