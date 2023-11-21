玲玲友情報｜麥玲玲自爆C君結婚封7位數人情：啲錢夠首期買樓

堪輿學家麥玲玲帶領2位J2ers黃紫恩（Jojo）和吳兆麟（Alan）主持的J2清談節目《玲玲友情報》，明晚（22日）一集以「發達唔係咁樣發」為主題，請來有「好老闆」之稱的上市公司主席陳洪楷做嘉賓，分享小富由儉的慳錢心得。

玲玲師傅請來上市公司主席陳洪楷任嘉賓。

嘉賓陳洪楷自言發跡前，封過最大一封人情為5,000元。

節目中，陳洪楷自言未發跡前，試過有好朋友結婚他封了5,000元人情，但當時人情「公價」普遍只是1,000元左右，收人情的好友到現在仍經常提起。玲玲師傅認為值得，她掐指計數，邊數邊說︰「C君（鄭詩君）結婚我都畀咗……」屈起手指足有7隻，7位數意味人情過百萬？玲玲師傅續說︰「C君自己都話啲錢夠首期買樓，佢係我徒弟，無計嘅。」在場眾人聽到都露出十分羨慕的目光，玲玲師傅笑言就算有錢，未必人人捨得花，不少有錢人都很節儉。

玲玲師傅自爆當年封C君大封結婚人情。

玲玲師傅愈數愈多手指。

玲玲師傅接受訪問時澄清，節目內容是跟C君慣常開的玩笑而已，她大笑說︰「嗰時C君玩整蠱電話，話要結婚不過無錢畀首期，叫我幫佢畀。明知佢玩電話，我話好呀，你去揀樓啦。之後佢成日同人講我幫佢畀首期買樓，其實只係封咗10萬蚊人情。」玲玲師傅又談到二人師徒關係，始於主持新城電台節目， 她大讚C君聰明且頗有慧根，所以二人屬半份師徒關係。

玲玲師傅愈數愈多手指。

玲玲師傅愈數愈多手指。

農夫成員C君（鄭詩君）於2019年與拍拖5年的「港台之花」黃天頤拉埋天窗。（資料圖片）

C君於2019年與拍拖5年的「港台之花」黃天頤拉埋天窗，兄弟團星光熠熠包括洪永城、黃翠如、蕭正楠及拍檔陸永等，大妗姐亦由視后唐詩詠擔任，晚上在中環四季酒店擺酒宴客。早在擺酒前，C君已表明一定要請玲玲師傅來飲，因為她有豪封26萬元人情的「紀錄」，C君當時還講笑「擺過都要再擺，我應該擺完買到樓啦」。

Jojo被玲玲師傅的出手嚇了一驚。

Jojo笑言將來無論如何都要請玲玲師傅飲酒。

另外，玲玲師傅的超大封結婚人情，令主持之一的Jojo羨慕不已。她接受訪問時半開玩笑表示，將來擺酒無論如何都要請對方，「其實我成日叫師傅介紹男仔畀我，分分鐘佢做埋媒人，所以好大機會實請埋佢。」