蔡楓華不忿被某肥胖女人唱衰　同肥媽恩怨長達22年曾公開被斥太囂

歌手蔡楓華入行多年號召力不減，本月更於文化中心開騷，相當好精力。蔡楓華近日受訪宣傳，談到往日恩怨，表示有個身型非常肥胖的女人公開稱幫過他很多，又「唱衰」他，蔡楓華不忿指成世人沒有與對方說多過5句話，直斥對方沒有幫過他甚麼。

蔡楓華稱同某肥胖女人一世人冇講多過5句說話。（視覺中國）

說起蔡楓華的冤家，他與肥媽（Maria Cordero）的關係眾所周知，兩人恩怨情仇長達22年！2001年蔡楓華及肥媽齊齊受邀到「唱家班二十年一聚演唱會」演唱，當年報道指，兩人同場不但沒有眼神交流，肥媽以趕時間為由拒絕與對方合照，又堅拒與他合唱，肥媽稱雙方關係不熟絡，不想拉得太近。被問到如早知演唱會有蔡楓華是否不會接，肥媽直言有早知無乞兒。蔡楓華則指不合唱都無所謂，見到肥媽都不會尷尬。

肥媽同蔡楓華恩怨眾所周知。（葉志明攝）

肥媽2013年受訪稱，蔡楓華自認成就應比陳百強、張國榮更高，「High得濟」一朝得志語無倫次才失敗。肥媽透露，有次做有線訪問，給過蔡楓華一次機會，但對方太囂，做電台主持一晚播7次自己的歌；肥媽指另一次是藝人盧敏儀老公孫敬安給機會，但斥蔡楓華「搞到一鑊泡」。肥媽指機會一定有，但蔡楓華的失敗是個人問題，並非懷才不遇，不要將責任推給社會。