日本18種住法｜李佳芯挑戰入住凶宅一晚　怪事連連嚇到尖叫

綜藝節目《日本18種住法》今晚（22日）10點半翡翠台播映最後一集，節目由李佳芯（Ali）、周吉佩擔任主持。來到最終回，Ali終於「打大佬」體驗住凶宅！日文「凶宅」叫做「事故物件」，租金相比市價低廉，有人為了慳錢入住，亦有人為了賺錢入住。在日本有一種職業叫「凶宅試睡員」，業主會付錢給他們住在凶宅一段時間，幫助房子甩掉凶宅牌頭後再重新出租或出售。Ali今次還向住過17間凶宅的搞笑藝人松原田螺取經，學習入住凶宅的秘訣，松原教Ali以鹽做結界、以及用酒測試屋中是否有靈體。

《日本18種住法》嚟到最後一集喇！（資料照片）

事前上凶宅速成班特訓

上完凶宅速成班後，Ali正式入住凶宅，她入住前說：「我冇問（間屋發生過）咩事，唔要知太多，愈知得多愈亂諗嘢。」Ali入到屋後即時以鹽做結界及在大廳放了一杯酒，又以聖木煙燻全屋去除負能量，聖木一點即著之餘火勢亦不小，Ali見狀忍不住說：「平時喺屋企點，要好耐先着。未試過咁大火！」Ali入住凶宅後怪事連連，除了帶備的電筒竟然沒電，換衫時又聽到門外有聲，Ali更嚇至大叫了一聲！最終Ali決定不關燈睡覺，到底最後能否安眠至天光？

試瞓完凶宅後，Ali去到京都入住度假屋、順道學習投資之道，因為日本地價便宜，吸引不少外國人在遊客區買地起樓，自己用來度假之餘、又能短期出租賺錢。Ali其後聽到一間度假屋價錢大約只需5,000萬日圓（約260萬港元）時，即豪氣說：「我要買10間！」

入住凶宅前向松原田螺取經。（資料照片）

話未見過啲聖木燒得咁猛。（資料照片）

另邊廂吉吉去了四國的名頃村，該村又名天空之村，只住了25名居民，遍布村內的反而是385個稻草人。吉吉拜訪了親手製作稻草人的綾野月，73歲的綾野月是村內最年輕的一位居民，她透露當初製作稻草人是為了趕走烏鴉，後來因為覺得稻草人同時減輕了村內的孤獨感就愈做愈多，吉吉聞言有感而發謂：「望住呢啲稻草人，有人覺得傷感，有人甚至覺得恐怖，但對住喺呢度嘅村民嚟講，帶來嘅係微笑同希望。」之後吉吉去到京都參觀一間糅合傳統與現代的民宿，還會去到民宿主人爸爸的工作坊，學習製作傳統手藝御朱印帳。最後吉吉自彈自唱《高山低谷》，為旅程劃上圓滿句號。

電筒冇啦啦冇電！（資料照片）

呢個牌有冇用呢？（資料照片）