專訪｜黃浩然恨同鍾楚紅拍戲　自爆曾偶遇女神兼Fans上身講呢啲

48歲黃浩然最近為了新劇《疊影狙擊》宣傳，重返娘家TVB將軍澳電視城接受《香港01》訪問，他雀躍興奮地說：「入嚟覺得好開心，見到保安哥哥，都仲係好親切，始終都係TVB拍咗10幾年劇！」他憶述當年在TVB打拼的點滴，一度爆笑表示：「喺TVB仲多過係屋企，每一日都係瞓三至四個鐘，喺每一個角落嗰度流連 。」他在訪問期間更滔滔不絕分享：「懷念一班同事喺canteen一齊食飯，係唯一嘅時間可以偷瞓15分鐘嘅地方。」

48歲黃浩然重返娘家接受《香港01》訪問宣傳新劇《疊影狙擊》。（葉志明攝）

新劇演反派走暖男路線

他在新劇《疊影狙擊》中飾演塗文諾，角色身份是上市公司總裁CEO，角色定位看似反派，事前做好準備功夫，演繹角色拿捏好風格，走暖男路線。他指角色的特別之處，反而重心放在兄妹路線，並表示：「佢唯一對一個人無私嘅，就係佢妹妹，唯一擔心就係要安頓好個妹，不惜一切去保護佢。」

提到飾演親生妹妹的蔡穎恩比較少拍劇，他說：「私底下我都認識佢，所以我哋嘅感覺同默契都唔需要點樣去培養，因為本身都有親切感，對佢來講係難嘅，因為佢要做一個情緒有問題嘅女仔，情緒嘅波幅都好大。他繼續指蔡穎恩需要歇斯底里爆喊崩潰，更一度大讚對方的表現：「佢演繹得好好，佢入咗戲我聽到佢把聲喺外面一開工，我毛管都動，佢一定做咗好多功夫。」

黃浩然在新劇中飾演塗文諾，角色身份是上市公司總裁CEO。（葉志明攝）

黃浩然大讚飾演親生妹妹的蔡穎恩演繹得好。（葉志明攝）

大讚周秀娜肯搏命敬業過敏照開工

講到今次角色演繹反派，會否擔心觀眾太入戲導致出街俾人鬧，他笑說：「冇喎！好多網民同觀眾都叫我做老公，我自己都覺得好好笑。大家都會覺得，好鍾意霸道總裁有戀愛腦，好暖男，我自己設定嘅嘢都做到，大家唔係憎呢個反派，我好開心因為佢哋話我覺得如果我係我男朋友就好啦！做反派人哋鍾意你嘅滿足感係更大。」至於有觀眾指劇情「燒腦」，他坦言：「會㗎！因為我哋自己睇劇本嘅時候，好詳細去咀嚼每一場戲，個故事好複雜，男仔嗰條線已經算好，反而周秀娜要一人分飾兩角，所以佢嘅角色更燒腦。」他大讚周秀娜肯搏命無懼拍攝地點「好污糟」，並表示：「佢敏感全身都紅晒，食咗藥打咗針，第日都要開工。」

黃浩然喜獲觀眾角色霸道總裁好暖男！（葉志明攝）

《疊影狙擊》由金牌監製梁家樹操刀，黃宗澤、周秀娜及黃浩然領銜主演。（資料照片）

曾患貝塞特氏症影響停工10個月

提到當年曾大病一場，重新調整拍劇模式，他憶述：「個病係貝塞特氏症，都係免疫系統出現問題，唔夠休息，太大壓力食得唔好。全身嘅血管都會發炎，如果心臟同埋個肺發炎就會死，所以現在會比較注重身體，會舉手投降真係要休息，現在唔可以以前咁淨係瞓三四個鐘。」至於有否考慮轉行，他說：「冇啊！因為鍾意演戲，同埋難嘅時候都會有屋企人支持你，一路拍劇10幾年都冇諗過要點樣行，病咗嗰陣時休息咗10個月，開始就諗嚟緊要拍咩。」

黃浩然談笑風生，提起曾患上貝塞特氏症，重新思考未來路向。（葉志明攝）

望奪得影視獎項

講到劇迷一直為他感到不忿，入行多年未曾奪得視帝，他說：「未得到人哋認同就冇㗎喇！就要更加努力，去做好佢。你話獎項其實我攞過，飛躍進步一個獎，另外就好難嘅要天時地利人和，又要做得好觀眾投票俾你，公司又要你做得好，但係初心冇變，都希望做好每一個角色。」他繼續指從來沒有忘記過獎項，並表示：「而家出返嚟拍電影，其實電視同埋電影嘅獎項我都冇忘記過，有嘅都一定好多開心，對我好大嘅鼓勵。」至於過往有否感到呼聲極高靠近視帝殊榮，他說：「咁我又冇咁諗，反而係飛躍進步，嗰一年我都覺得好大機會，最深刻就係《公主嫁到》同《巾幗梟雄之義海豪情》，全年最高第一同埋第二名嘅劇集，另外《情越雙白線》都好好成績，咁就真係中咗。」至於現時是否對劇本都有要求，他表示：「我哋演員好被動，其實都冇用，每一個工作都更加珍惜，做嘅角色越來越多，接觸呢一行越嚟越耐！你會發覺幸福唔係必然，今日有呢個角色俾你求其做，你之後就會後悔，永遠都當最後一場戲咁做。」

黃浩然從來沒有忘記過奪得飛躍進步獎項。（葉志明攝）

黃浩然珍惜演戲機會，落力做好每一個角色。（葉志明攝）

興奮分享巧遇女神鍾楚紅點滴

提到演戲多年，最想跟那一位演員合作，他表示：「例如再同劉德華啦！新演員又想，希望可以有好多唔同嘅嘢同埋新鮮感！最想同鍾楚紅拍戲，佢係我女神，我今次去馬來西亞拍戲，喺一個場合偶遇到佢，我係一個小粉絲咁樣走埋去，同佢講可唔可以影張相，佢係好Nice，冇辦法巨星真係巨星，好親和同埋仲係好靚，好吸引人。」提到對方是否得知到你的身份，他笑說：「我唔知道佢識唔識我，我話我係黃浩然，我喺香港演員可唔可以同你影張相。」

黃浩然最想同鍾楚紅拍戲。（葉志明攝）

黃浩然自爆曾偶遇鍾楚紅，更一度邀請對方合照。（微博照片）

Hair: DY @ Wabi Hair

Make up: Terence Cheung