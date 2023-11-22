Twins紅館個唱門票開售半小時內火速售罄　壽星女阿Sa生日被突襲

Twins睽違9年再度殺入紅館，將於2024 年1月21-23、25-27日 28-29日、舉行8場《TWINS SPIRIT》演唱會，門票今早(22/11)公開發售，逾五萬張門票，半小時內被搶購一空， 所有場次宣告爆滿！

今日（22/11）也是阿Sa的正日生日。（大會提供）

阿Sa生日在工作中度過，與好姊妹阿嬌及一班英皇歌手 : 關智斌，鄧小巧、Gin Lee 、泳兒、等等一起工作。（大會提供）

適逢今日又是阿Sa(蔡卓妍)正日生日，門票開售時，壽星女正與好姊妹阿嬌（鍾欣潼）及一班英皇歌手 : 關智斌，鄧小巧、Gin Lee 、泳兒、等等一起工作，期間一班師弟師妹特別為她準備了生日蛋糕，關智斌偷偷拿著生日蛋糕出來，領唱Happy Birthday突襲，氣氛歡樂。

關智斌偷偷拿著生日蛋糕出來，令阿Sa非常驚喜。（大會提供）

阿Sa向著蛋糕許願。（大會提供）

之後阿Sa向著蛋糕許願，因為許了成分鐘，阿嬌笑問關智斌：「你駛唔駛搵張櫈坐坐先？」阿Sa就話：「你唔好嘈我住，我好亂呀我........」問到阿Sa夠竟許個咩願？阿Sa笑道：「我送咗個生日願望畀經理人部門同事阿超，祝佢身體健康！哈哈。」關智斌 : 「係咪唔講得㗎，講咗唔靈......。」

阿Sa和阿嬌聽到演唱會門票火速售罄後，又意外又興奮。（大會提供）

關智斌要求加場。（大會提供）

此時有工作人員就向阿Sa宣佈喜訊，「今日半個鐘內，八場演唱會賣爆啦！」阿Sa和阿嬌兩人聽到後又意外又興奮，關智斌馬上大叫 : 「加場！加場！我唔夠飛！」然後即引起大家一齊跟著叫，因為不單內部同事不夠飛，今日不少歌迷也衝向阿Sa、阿嬌社交平台留言，說買不到飛，希望她們可以加場。阿Sa表示，加不加場要再研究，又笑問關智斌，「係咪你來幫我哋手做先！」關智斌直言 : 「我得㗎，我最多來做bad boy 伴舞，哈哈。」

Twins 8場紅館個唱門票今開售，半小時內火速售罄。（大會提供）

Twins演唱會頭場是阿嬌生日，關智斌表示，一定拉大隊去支持，再在紅館一齊唱生日歌！阿嬌就笑道:「好啊，到時全世界都知我幾歲啦。」關智斌話，「你25嘛，唔係咩？」而Sa就話：「咩呀！20之嘛。哈哈。」