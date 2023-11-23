專訪｜蔡穎恩透露屬林皓霆治喪委員會　兌現催生B遺願：努力緊

蔡穎恩（Evelyn）日前現身尖沙咀餐廳接受《香港01》訪問宣傳新劇《疊影狙擊》，Evelyn雀躍表示這是她第一次參與TVB劇集，隨即滔滔不絕笑言：「我係睇TVB劇集大架！細細個已經鍾意睇，好想同歐陽震華合作拍劇，好鍾意佢嘅電視劇《洗冤錄》。」她繼續指自己的第一套TVB作品就能夠成為台慶劇，十分榮幸得到觀眾的支持。

蔡穎恩（Evelyn）接受《香港01》訪問宣傳新劇《疊影狙擊》。（張祖銘攝）

新劇挑戰飾演創傷後遺症女仔

講到今次在新劇之中飾演塗文雅一角，她坦言角色很難揣摩，並表示：「我係一個富家千金，有一個好錫我嘅哥哥，係黃浩然飾演。劇集當中我係一個受盡創傷後遺症影響嘅女仔，所以我都特登做定功課去搵一啲經歷戰爭或者校園經歷嘅影片去揣摩角色。」提到在新劇飾演親生哥哥的黃浩然大讚情緒崩潰的戲份超級入戲，她表示：「嗰一場戲係創傷後遺症，失控淋腐液，之前我都有同老師去上堂理解點樣去揣摩呢一個角色。」被問到會否太入戲無法抽離角色，她指當時需要連續拍兩個劇集收工必須離戲，並表示：「放咗工我就要做返自己，做太太，又要去煮飯。嗰陣咁啱疫情，所以就做煮飯婆。」

蔡穎恩在新劇之中飾演塗文雅一角，她坦言角色很難揣摩。（張祖銘攝）

蔡穎恩指當時需要連續拍兩個劇集收工必須離戲。（張祖銘攝）

從未收過裸露戲劇本邀請

出道14年過去曾經推出過不少影視作品，提到有否經歷過Casting失敗，她坦言：「唔少嘅Casting導演會同我講我好鍾意你，你好啱個角色，不過有啲細節你再調節就會完美，有人補咗嗰個角色就會選擇其他，其實都好正常。」至於會否抗拒接拍比較性感裸露的戲，她笑指從來沒有接過類似的劇本，並繼續指：「如果好似《色，戒》咁嘅戲都會去casting，想認識見吓李安，我純粹諗住去追星，去望下！我覺得每一個角色，如果角色唔適合我我就唔會強求。」過往有不少觀眾對於Evelyn在電影的起步發展順利，不過後來未能夠持續保持人氣，她真情剖白：「冇話順唔順利，真係咁岩遇到《歲月神偷》呢個角色，我覺得所有嘢都係緣份，第一次拍電影已經可以參與咁厲害嘅班底，對於我來講我覺得每一次都係好好嘅經驗，冇話起步好唔好嘅，只不過我覺得自己都有啲幸運！」她繼續指其實事業是要靠緣份，並表示：「有我會好開心去做，冇我又唔會好唔開心，我有陣時都會同公司同事講係咪自己唔夠積極。」

蔡穎恩話如果好似《色，戒》咁嘅戲都會去casting，想認識見吓李安。（張祖銘攝）

蔡穎恩幸運電影的起步發展順利。（張祖銘攝）

恨做旅遊節目主持

被問到除了拍戲之外還想挑戰什麼，她表示希望未來能夠主持旅遊節目，期間更暢所欲言說：「例如去西班牙啲小鎮，或者日本偏遠嘅地區又好少去，同埋我自己好鍾意食嘢。」至於有考慮與那一位對象合作主持，她說：「啲同事好鍾意同我一齊做嘢，我覺得入咗行14年都好開心，過去都曾經嘗試過好多唔同嘅嘢，我唔係一個可以坐定定嘅，我好花心，我喺愛情上就好專一，工作上同埋興趣上我就係好花心，我咩都想試同想做。」

蔡穎恩希望未來能夠主持旅遊節目。（張祖銘攝）

透露會擔任林皓霆治喪委員會成員

提到上月與逝世的好友林皓霆（Charles）合共一起主持的節目《衫P》進展，她表示：「呢樣嘢我就覺得係公司嘅決定，我覺得冇乜嘢可以講。」至於日前已經公布Charles即將會舉行告別禮，問到是否屬於治喪委員會的成員之一，她說：「當然啦！我覺得現在好好帶着佢嘅Energy去好好生活同保重。」講到Charles生前心願透露希望做孩子的契爺，她感慨表示：「生咗先算努力緊！」她繼續指自己接近一星期沒有見過老公。至於現時心情是否平復，她說：「帶着佢嘅力量好好去生活，好好去工作！」提到Charles生前有否透露自己受情緒困擾，她直言：「細節嘅嘢就唔講啦！始終都係佢嘅事，我唔係佢唔能夠代表佢講啲乜嘢。」

蔡穎恩（Evelyn）透露會擔任林皓霆治喪委員會成員。（葉志明攝）

Outfit credit: ISABEL MARANT

Jewellery: BVLGARI

Hair: Milk@XENTER