專訪｜周秀娜親解單身10年之謎：我唔係好鍾意解釋好多嘅人

以往在活動上採訪過周秀娜好多次，但每次都是來去匆匆，今次算是首次跟她坐下來慢慢傾。今次訪問中，筆者從周秀娜身上發現除了性感外，還有一份對演戲的堅持和拼勁，所以可以由初入行靠身材的𡃁模，到現在轉型為一位用演技說話的女演員，周秀娜的成功非僥倖。但對比在演藝事業上的不斷進步，感情方面，周秀娜這10年間卻一直交白卷，她自言並非一個喜歡解釋很多的人，故需要一個有足夠成熟的另一半，並親自回應了隱婚這個「都市傳說」

問到擇偶條件，周秀娜笑言以前都會有，但現在沒有了，她現在會以感覺行先，不過有一個要求至今依然堅持不變，就是一定要夠高，「起碼都要1.8m，至少畀我著到高踭鞋先。」（陳順禎攝）

Hair:Angus Leung@ArtifyLab

Makeup: Circle Cheung(ndnco.co)

Outfit: Dion Lee & Aeron from Lane Crawford

周秀娜繼《宮心計2深宮計》後，相隔5年再有劇集在無綫播出。（陳順禎攝）

今次《叠影狙擊》是周秀娜繼《宮心計2深宮計》後，相隔5年再有劇集在無綫播出，她沒想過該劇會成為台慶劇，甚至沒想過會在香港播，所以感到好驚喜和開心，但她笑言最大得益者一定是父母，如果網上播他們未必懂去找來看，現在打開電視便能看到女兒的作品。

周秀娜對《叠影狙擊》能成為無綫台慶劇，感到驚喜和開心。（陳順禎攝）

一人分飾兩角 演到精神錯亂

周秀娜覺得今次最大的挑戰是電視劇的集數比較長，同時還要一人分飾兩角，在連貫性和前後的時間上要搞清楚，「最難係兩姊妹同場的時候，除咗拍攝上難之外，我最擔心係演完家姐之後，因為啲機器已set好曬，變咗所有演員要陪我做多次，反而得我同細妹兩個嘅場口會好啲。（有否試過演到精神錯亂？）我諗我拍呢套劇嘅時候都係精神錯亂，但唔係因為要一個人演兩姊妹，而係查案嘅過程裏面，家姐呢個特警要去查細妹嘅死因時，面對唔同同佢有關係嘅男人，呢度係有少少錯亂，因為要去處理呢啲關係，而妳係扮緊細妹，但又唔可以畀對方知道妳係細妹，所以要拿捏好。」

周秀娜一人分飾雙胞胎姊妹，挑戰性甚大！（劇照）

問到事前如何準備？周秀娜直言幸好兩姊妹一個係特警、一個是保險從業員，兩者職業特性不同，所以從外型、某些動作和說話語氣上都可以做到分別，「但我記得剛開拍演家姐嘅時候，導演都有同我講，始終都係一個特警，動作上係咪可以架勢啲同粗魯啲，因為初頭我都仲係行得好女性化，所以呢方面有作出調整。」

周秀娜今次其中一個身份是特警。（劇照）

無懼觸傷舊患 享受拍動作戲

談到劇中動作戲連場令人眼前一亮，但原來有苦自己知。周秀娜笑言：「另一大挑戰係要著高踭鞋打，和每日都要著住高踭鞋不斷跑，唔知點解我著住高踭鞋，但要追到Bosco（黃宗澤）嘅速度。」加上周秀娜之前拍戲時膝頭和左腳腳腕都受過傷，所以現時只要有多些動作或企得多，她的舊患就會復發會痛，「我同黃宗澤一齊時嘅動作戲係比較多，開頭佢都可以扶一下我，後來佢嘅膝頭舊患都復發，我哋一cut機就要扶住欄杆，或搵個地方坐低，所以拍完呢套劇我都『靜止』咗幾日，等舊患復原。至於撞親、瘀傷呢啲，拍動作戲在所難免，加上我嘅衣服都好貼身，用不到護墊。」

周秀娜指同黃宗澤一齊時的動作戲是比較多。（劇集截圖）

動作戲連場。（劇照）

雖然拍動作戲辛苦，但周秀娜卻非常享受，尤其做到武術指導要求的動作，是會有好大成功感，她沒想過一心向打女方向發展，但試得到觀眾又覺得她幾適合都不錯，笑指「唔打得都睇得」，「其實我係零功夫底子，但拍完第一套動作電影後，一直有搵教練學Kick Boxing和keep住做運動到依家，我覺得都幾有幫助，到要拍動作戲時可以好快適應。」

導演要求周秀娜粗魯一點。（劇集截圖）

周秀娜自言非常享受拍動作戲。（劇集截圖）

與黃宗澤愈熟愈難演

繼劇集《戰毒》及《非凡三俠》後，周秀娜與Bosco已是第3次合作。笑問開始覺得悶沒有？她說同Bosco合作是開心的，並大讚對方很認真：「佢係一Roll機就好認真，事前做咗好多準備功夫，係好專業嘅演員，但Cut機後，佢又係一個好開心的人，有佢喺度嗰日，大家歡樂係特別多。」

周秀娜與Bosco已是第3次合作。（劇照）

談到2人今次繼續都有親熱戲，周秀娜笑指相對已沒之前那麼多。但大家那麼熟，拍起親熱鏡頭是否會放鬆一點？周秀娜卻笑言：「就係因為太放鬆，所以唔係咁好！對住Bosco感覺就好似一個識咗一個好耐嘅朋友，例如開工第一場戲，我係演家姐，理應同佢唔係好熟，但我一見到佢即刻好似變咁細妹咁，熟到好多事情都好似理所當然咁，警察嘅冷靜、謹慎全部無晒，我仲記得拍完嗰場戲導演都有搵我傾，話我個狀態唔應該係咁，之後慢慢調整，所以太熟都唔係咁好。」

兩人非常老友。（劇照）

周秀娜笑言與Bosco愈熟反而愈難演。（劇照）

由𡃁模轉型為演員：係要多啲努力

而近年，周秀娜在電視劇和電影兩邊走，她說電視劇拍攝時間比較長，講求連貫性，而電影可能只是1個多、2個小時內講述一件事，所以對她而言，拍電視劇需要多花些時間去準備：「尤其拍電視劇嘅節奏好快，電影我都可以有時間去醞釀，進入情緒。而兩者畀我嘅滿足感都唔同，電視劇屋企人會睇到多啲，日日都見到你，同埋集數比較多，可以喺角色裏面玩好多嘢。要我揀，我係鍾意拍電影多啲，因為每樣嘢都再Detail啲，畫面上嘅呈現都唔一樣。」

周秀娜近年在電視劇和電影兩邊走。（陳順禎攝）

以往大家提起周秀娜，難免會將焦點放在身材上，不過她近年成功由初入行靠身材的𡃁模，轉型成為一位用演技說話的女演員。要搣甩花瓶形象，周秀娜坦言：「係要多啲努力。我諗係需要花多啲時間。」她也自覺幸運，一開始對演戲一竅不通，但一路都有不同的機會給她去嘗試不同的角色，「我覺得每一個演員，身上都有佢哋嘅獨特之處，性感好定唔好呢？我覺得好嘅係令我啱啱出道嘅時候，真係有多啲機會去拍戲。我好想讓大家睇到我對演戲嘅喜愛，而唔單單記住我只得性感。我覺得時間係會話畀大家聽，我係有畀心機，真係想演戲。」

周秀娜寫真集中刷牙這幕，十分經典。（資料圖片）

周秀娜成不少宅男偶像。（資料圖片）

曾被人白鴿眼 演員身份得到滿足感

在這個過程，周秀娜也曾經歷被人白鴿眼看不起，「實有架！因為最初你只係一張白紙，又冇同你合作過，就會懷疑你得唔得㗎？但合作嘅過程係無嘢嘅，最多畀導演鬧兩句，因為最初接觸電視劇時，又唔熟，成日會出現行錯位同遮鏡頭嘅錯誤，不過最開心係拍完成套戲後，導演話合作得好開心，同佢印象中嘅我唔一樣。」

對於現時獲得演員這個身份認可，周秀娜坦言是會有成就感，和滿足感，尤其是每次拍戲演完一個角色的時候，這種感覺是有別於以前做模特時，「其實我由初入行時已經係好想拍戲，當妳愈接觸得多時，就會覺得呢樣嘢可以好長遠，因隨著年紀增長、經歷不一樣嘅時候，對身邊所有嘢嘅感受都不一樣。我鍾意拍戲係因為覺得每一個電影或電視劇作品，係可以一直流傳落去，亦紀錄住自己每一個時期。」現在喜歡別人讚妳靚，還是讚妳好戲？周秀娜笑言：「當然係鍾意人哋鍾意我嘅作品啦！」

周秀娜由初入行時已經好想拍戲。（陳順禎攝）

單身10年：我唔係好鍾意解釋好多嘅人

對比在事業上不斷求進，周秀娜在感情上卻交白卷，自2013年與陳偉成分手後，都單身了10年：「係咩？原來已經咁耐，我無去數啊！亦無咩感覺，可能我習慣咗一個人，依家都係一個人。（唔會感到好Dry？）我拍戲咁多感情線邊會Dry？而且Keep住做嘢，時間真係過得好快。」

周秀娜原來已單身了10年。（陳順禎攝）

由於最浪漫、最傷心和最轟烈的橋段，周秀娜在戲劇世界中都已經試過，所以現實中的她追求兩個人一起開心就得，「最緊要大家相處得到，唔使講太多嘢都明白，我唔係好鍾意解釋好多嘅人。」而在這10年間，周秀娜的感情生活一直是個謎，她說追求者是有的，也遇過可了解對象，與對方從朋友開始相處，但最後都因工作關係，大家生活圈子又不同，加上對方不理解她工作性質而未能維持下去：「我都話我唔係好鍾意解釋嘅人，同埋唔係做呢行嘅人，可能睇新聞就會好認真，如果對方唔了解、唔體諒就好難行落去，所以我要揀一個足夠成熟嘅人，圈內、圈外都無所謂。」

問到擇偶條件，周秀娜笑言以前都會有，但現在沒有了，她現在會以感覺行先，不過有一個要求至今依然堅持不變，就是一定要夠高，「起碼都要1.8m，至少畀我著到高踭鞋先。」（陳順禎攝）

回應隱婚「都市傳說」

另外，一直有個都市傳說，盛傳周秀娜已隱婚，開頭都以為周秀娜會以「唔回應」甩走筆者，沒想到她一點所謂都沒有，還搞笑說：「如果你有相或片，唔該你快啲放出嚟。我有聽過呀，都幾無奈，身邊嘅朋友都有嚟問過我，覺得好誇張，我聽到嘅時候直頭覺得：『咩事啊？』都唔知喺邊度出呢個都市傳說，係咪鬼故嚟㗎！」

問到她對結婚可有憧憬？周秀娜笑言因為這個「都市傳說」，現在驚了。不過她之後再認真說：「以前都有嘅，但依家又無話一定要結婚，兩個人開心咪一齊，唔開心都會離婚㗎。即係我覺得無謂兩個人一齊唔開心，咁我寧願一個人都可以好開心。父母都已經放棄咗我了，哈哈。」