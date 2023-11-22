曾路得評新進歌手讚姜濤進步大　炎明熹技巧好但有個問題似林憶蓮

曾路得是行內頂級的歌唱老師，不少一線歌手都是她的學生，如：林憶蓮、彭羚、周慧敏等，她近年減少教唱歌，享受Me Time四處旅遊、出福音CD等等，近日曾路得接受了YouTube頻道「Roegr歌唱教室」的訪問，當中就點評了三位歌手，包括欣宜以及兩位新進小天王天后姜濤以及炎明熹。



曾路得是歌手以及著名唱歌老師。（IG@tsangloduk）

曾路得近日與商台結識的好友敘舊，包括俞琤、蘇絲黃等。（IG@tsangloduk）

Roger原來都是曾路得的學生，他提到自己當初練基本功練了兩年才有歌唱，曾路得就回應指憶蓮、彭羚等得更耐，「憶蓮、彭羚嗌咗3、4年，全部有苦功。」認為要打好個底方能唱到8、90歲。去到尾聲，Roger問曾路得有冇留意新一代歌手的表現，她先是嘆一口氣，續說：「我覺得樂壇出叻好多新人，係比好多以前出嚟嘅人好啲。你出嚟係點唔緊要，我係睇你有冇Improvement（進步）。」

Roger（左）也是曾路得的學生，近日他在自己的YouTube頻道訪問曾路得。（YouTube@Roger歌唱教室）

接著，曾路得表明自己不是「姜糖」，但她大讚姜濤出道至今進步很大，表示：「我唔係姜粉，但我睇姜濤由當初至而家，真係進步咗好多，呢下我覺得Good。佢進步得嚟我覺得Up to par（達到標準），接受到，我覺得呢個小朋友OK，仲可以去。」之後她都有讚賞欣宜根底好、唱英文歌出身，更愈來愈放膽表達自己。

曾路得認為姜濤出道至今進步大。（資料圖片/葉志明攝）

而曾路得更點名稱讚小天后炎明熹（Gigi）是可造之材，但現時年紀尚輕，有些閱歷、內心感受未必足夠令演繹更豐富，她又以另一位天后林憶蓮做例子，指憶蓮都是30歲後人生經驗豐富了，唱歌更有感情，也最靚聲。曾路得說：「炎明熹係一個小朋友，但係做到好多大人嘅Interpretation（演繹）。佢去到一個地步係OK，但係老老實實真係17、18歲㗎啫，可以扮到，但係咪真係最內心嗰種（感情）出嚟呢？其實唱歌最靚就係你內心出嚟嗰個Interpretation。佢係咪可以去到呢？佢係可造之材，佢把聲真係好、佢真係叻嘅，但我覺得最靚唔係𡃁妹仔唱歌，起碼去到20幾、30歲係最好，你聽憶蓮都係咁，廿歲嗰時Very good，喺樂壇上好紅，但真係唱得好，係過咗30歲。」

曾路得讚炎明熹年紀輕輕技巧已極高，是可造之材。（資料圖片/陳順禎攝）