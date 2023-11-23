專訪｜譚旻萱男友力滿分　做Me&隊長全因冇技能：唯一貢獻係體能

近年香港女團當道，單是這兩年間都出了至少5隊，半個月前，寰亞突然無預警下宣布旗下的全新三人女團Me&正式出道，有「籃球女神」、拍呂爵安《E先生連環不幸事件》MV一夜成名的模特兒譚旻萱（Mandy），14歲唱《差一點我們會飛》爆紅、18歲出碟的黃淑蔓（Feanna），以及曾到韓國做交換生的新面孔連家穎（Vian）。雖然出場僅半個月，但三位其實已秘密練兵兩年，早前更曾到韓國集訓3星期，三位接受訪問時就透露集訓期間的一次大爭執，Mandy亦自爆做隊長原因，正正只因自己冇嘢叻。



場地：西九文化區ADD+ 餐廳

服裝：Tory Burch（Mandy）、 Ming Ma from Lane Crawford（Vian）

髮型：Hillnex Lee（Feanna）、 Carr Cheng（Mandy）、Vic Lai（Vian）

化妝：Kineks Ho（Feanna）、Zoe Fan（Mandy）、Shuen Kong（Vian）



三位成員Vian、Mandy、Feanna以Me&身份出道時都是22歲，不過隊長Mandy剛過生日，已經23歲。（陳順禎攝）

首次齊人見面係網上 氣氛勁尷尬

Me&的組成先由Feanna開始，出道8年的她雖然年僅22歲，但早已是寰亞師姐，當公司決定搞女團，率先招攬的就是剛大學畢業的她，她好奇還有哪位隊友，原來就是自己的「網友」Mandy，Feanna說：「有一日有個公司同事同我講，公司簽咗個女仔同你好似樣呀，我問係邊個嚟㗎，就Follow咗佢（Mandy）IG，覺得有Mandy都應該幾好玩，咁做啦！一開始就得我哋兩個Training，後尾就有Vian嘅加入。」講到三位初次見面的情況，她們透露由於當時疫情當道，所以只能Zoom Meeting見面，氣氛要用「尷尬」形容；而最後期加入的Vian都直言，兩位師姐確實好似樣：「第一次望佢側面輪廓，我覺得係咪兩姊妹嚟㗎，點解可以咁似樣？」

Vian直言第一次見到兩位隊友時，都驚訝兩位是否兩姊妹，又透露雖然同Feanna同年，但自小已經聽對方的歌。（陳順禎攝）

Vian定位Me&為「女戰神」 要Cute住咁型

樂壇女團愈來愈多，當中COLLAR、Lolly Talk人氣叮噹馬頭，講到作為新人的Me&要如何突圍，隊長Mandy都有想過這個問題，雖然Me&默契好，但其實其他女團一樣有默契、一樣有自己特色、一樣有感情，不過她覺得Vian曾用一個詞形容三位的定位，是頗貼切的描述。Mandy說：「我覺得我哋雖然好粉紅，但係我哋唔係Cute嗰隻，曾幾何時Vian Bring out過一個詞——『女戰神』！」Vian呆呆地說：「哦！嗰個！」之後就表示：「我覺得我哋係好女仔，但係係揸住槍，一開槍係開個心畀你嘅嗰種感覺。」Feanna再總結：「即係Cute住咁型！」

Feanna負責講解Me&名稱由來，她說官方答案因為自己簡稱Fe、而Vian發音又很接近，加上Mandy，叫叫吓就叫「Me&」，又覺得想到「Me&You」都覺得幾好；不過非官方答案就相當簡單，純粹是她發夢夢到。（陳順禎攝）

Vian在組團初期，曾製作PowerPoint向其他隊友和同事描繪自己心目中Me&的女團定位，而「女戰神」這個方向就由她而來。（陳順禎攝）

赴韓同居21日 Mandy擔起Feanna男友角色

為了要裝備自己，這三位女生除了秘密練兵兩年，早前亦特地飛往韓國集訓21天，錄團歌《Eye to Eye》和練舞，更住在同一間民宿共同生活，雖然一日要地獄式特訓12個鐘，不過Feanna還抽到時間行街掃貨，Mandy直言自己簡直變了她的男朋友，「佢喺韓國日日都要Shopping，其實韓國呢間同嗰間舖頭都係一樣，但佢又要行晒成條街，佢係一個女朋友嘅角色，我就係男朋友嘅角色，有次我一隻手攞住冰糖葫蘆，佢要買衫我又幫佢拎住一袋，又話想睇邊間，總之我成日都要陪女朋友Shopping。」她更叫Feanna自己招供「麻煩女友」事蹟，Feanna笑說：「有頂帽一頂白色，一頂啡色，佢就話白色嗰頂好睇啲，但係我最後買咗啡色。（咁問嘅用意係咩？）我自己已經有答案，純粹想問吓，佢support我，我會好開心，但係佢唔support我，我就會買自己想要嗰隻顏色。」

講到Mandy全程要照顧「麻煩女友」Feanna，資歷較淺的Vian就指自己全程食花生，不介意做電燈膽。（陳順禎攝）

Me&早前推出新歌《Eye to Eye》，是英文舞曲，三位更赴韓學跳舞！（YouTube：寰亞音樂 Media Asia Music Official Channel）

Feanna、Vian做家務 Mandy竟然係霸氣保鑣

雖然聽落Feanna要「男朋友」湊，但其實她也有服務大家的時候，講到三位要同居21天，Feanna就大爆兩位隊友生活能力有問題，她自己習慣日日洗衫，但兩位跳舞出完成身汗都不洗衫，Madny立即搶白：「我哋兩個都會洗衫！」Vian附和：「梗係啦，點會唔洗衫㗎？」Mandy解釋，自己只是把衫收起，覺得需要洗的時候才清洗，Feanna因而擔當起洗衫、摺衫、晾衫和清潔的工作，但洗碗除外；而自認有強迫症的Vian則是收納大師，咦？那Mandy呢？她解答：「保鑣！」原來因為她們的民宿附近比較多醉漢，身高177厘米的她就要擺起霸氣款、眼看四方留意住有冇危險，「邊個人過嚟搞我兩個女朋友我都要保護佢！」

Mandy雖然不擅唱歌跳舞，但這位隊長不但是Me&保鑣，更是體能和意志力擔當！（陳順禎攝）

Mandy自嘲做隊長因為冇技能：唱歌跳舞都係零

Feanna更指Man爆的Mandy還是隊中的體力擔當，因為三位住的地方冇電梯，初到埗時Mandy竟以一己之力幫全隊搬行李上二樓，「女朋友」Feanna說：「我搬咗一個喼，隻手已經Chok親，我話好痛呀我隻手，可唔可以幫我一齊搬？」講到是否因「男友力」爆燈令Mandy榮升Me&隊長一職，她解釋的原因卻十分搞笑：「Feanna就唱歌擔當，Vian就跳舞擔當，我咩都唔識， 咩都零，唯有喺體力上貢獻，呢個係我唯一可以做到。」Feanna補充：「佢係意志力擔當！」不過雖然Mandy不懂唱歌跳舞，但當公司邀請她做女團時，她從未想過拒絕，其心態相當正面：「冇喎，可能我係天蠍座，新嚟咪試吓囉，雖然我覺得吃力，咩都由零開始，但係我鍾意玩，都係學返嚟嘅啫。」

問Mandy是否記得自己幫兩位「女友」搬了幾多件行李，她的答案是：「數不盡。」（陳順禎攝）

Feanna練舞痛哭想放棄 內疚拖累隊友

Mandy的意志力也激勵了Feanna，因為她其實跟Mandy一樣不懂得跳舞，最初以為自己會掌握到，但發現自己體力根本完全不及兩位隊友，相當灰心，「我完全係一個運動白癡，佢哋兩個都係運動高手，佢哋嘅體能係癲，我哋每次上跳舞堂都有一個鐘係做體能，Mandy可以做3分鐘平板支撐，我30秒已經震緊同跌緊。有時老師比較嚴格，唔當我哋初學者，有時未夠1分鐘我已經跌咗落嚟，佢叫我重新做一次，但係唔係我自己做，佢哋要陪我，我好內疚，每次評分我都係最低，我體能又唔好，又唔夠力，佢哋成日話我軟癩癩，一開始喺跳舞方面有一個好大嘅壓力，基本上每次跳完都會喊。」

Feanna平日雖然是「Happy girl」，但連日集訓都令她有難過想放棄的時候，她更很灰心自己跳舞及不上兩位隊友，跳到爆喊。（陳順禎攝）

Feanna扭計10分鐘 終被隊長一句話點醒

而她和Mandy曾在練舞時爭執，有次她實在太難過氣餒，結果卻激嬲了Mandy，Feanna說：「我話我真係唔得喇，佢話你咩唔得啫，你得㗎！」Mandy：「因為由始至終我對所有人都係平等，我覺得你真係做到，當佢話佢自己做唔到，我就會好忟，做咩無啦啦放棄？做咩要放棄自己呀？」Feanna表示：「我又駁返佢，都話唔得咯，佢話唔係㗎，你得㗎，跟住我哋就反反覆覆，呢個對話大概10分鐘，同一句嘢，同一個情緒。」但她很慶幸有Mandy和Vian陪自己，因為如果只有自己一個，體能和意志力欠奉的她相信早已放棄。早前的Me&紀錄片中，曾揭示Mandy一日做十幾個鐘運動，跑樓梯、籃球、健身、跳舞冇停過，公司同事甚至覺得她似隻牛，Mandy回應：「因為我淨係得體能可以貢獻。」

Mandy的意志力超於常人，即使初入錄音室內心慌得要死，她外在仍故裝鎮定，覺得唔識就學到識；至於覺得唱歌還是跳舞難，她就覺得唱歌難少少，始終跳舞同打籃球都有點相似，可運用肌肉記憶。（陳順禎攝）

Mandy激勵自己座右銘：自律換自由

不過Feanna就不同意，她透露曾因Mandy一句話被點醒和啟發，大讚對方不純粹只是貢獻到體力：「我好欣賞佢哋乜都肯做，乜都唔理做咗先，有次Mandy入錄音室，我話你唔驚嘅咩，唔好話你啦，我去韓國錄音室我都驚呀，佢話唔識咪做囉，做錯咗咪學囉，學完之後咪再做囉，呢一句係好Inspire囉！」Mandy坦言自己小時候已很易肥，需要做大量運動，但她的觀念就是「自律換自由」，要自律才可以吃到想吃的東西，或爭取時間做其他事情，「做運動意志力好緊要，因為我覺得，最辛苦嘅都做過啦，所以我先可以做到3分鐘平板。」而Vian除了跳舞外，從中學起已是田徑學界成員，經常舉鐵、身型很壯，甚至連隊友去行街時她都默默在Studio練舞，聽到這裡，Feanna不禁慚愧謂：「我覺得要劃返條界，兩個運動選手再加一個平常人。（有冇激勵到你？）係冇嘅。」

Feanna（右）形容自己在兩位運動高手前，只是一個平常人，要劃返條界，不過她很感激Mandy叫自己不要放棄，在錄音室時對她說的一句話更是極大啟發。（陳順禎攝）

隊友食雞肉雞蛋 惡魔Feanna竟食卡邦尼

她被Mandy踢爆，當Mandy和Vian日日食雞胸、雞蛋，她竟吃芝士卡邦尼，自稱惡魔的Feanna笑問：「佢哋兩個淨係食雞胸同雞蛋，人生嘅樂趣喺邊呢？你明唔明呀？做咗一日嘢已經好攰，你喺韓國喎，唔出去食烤肉、芝士拉麵、煎餅都對唔住自己啦，我嘅職責就係每日搵啲好嘅餐廳帶大家過去，肚餓食吓雞蛋冇問題，但係正餐都一定要食啦。」為食的她更直認不明白何以Vian和Mandy連朱古力都要食零糖，問「咁食嚟做咩呀？」不過Vian同Mandy都不諱言，有這位「Foodie擔當」在旁的確好幸福，享受了很多美食。

Mandy和Vian曾將雞胸擺在Feanna枱面，結果對方還是選擇吃杯麵，讓她們哭笑不得；Mandy更說，有一日她煲了海帶湯，當日是21日之中Feanna食得比較清淡的唯一一日。（陳順禎攝）

兩位隊友早已出道和相識，問Vian初來報到時會否有壓力或不敢出聲，Mandy連忙搶答：「我哋冇恰佢呀！」而Vian就表示：「講冇壓力都係呃你，但始終我係一張白紙，有人陪喺我身邊，有機會問到兩位，對我嚟講反而係一個定心丸。」（陳順禎攝）

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