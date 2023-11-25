《新聞女王》掀追劇潮　收視分析邊一套「神劇」可一較高下

無綫（TVB）劇集《新聞女王》掀起追劇潮，豪華陣容佘詩曼、李施嬅、馬國明、王敏奕、何依婷、何廣沛飆戲鬥演技令人上癮，其實《新聞女王》首播已有23.4點高收視，有望成為今年最高收視劇集。《新聞女王》講一班新聞主播之間鬥智鬥力，爾虞我詐的故事，當中更出現不少極有話題性的情節。近日有網民發起「神劇」投票。



《新聞女王》可唔可以成為經典？（截圖）

《新聞女王》掀追劇潮。（截圖）

暫時為止，網民共列出 《法證先鋒》第一輯、《尋秦記》、《戇夫成龍》、《大時代》、 《創世紀》、《西遊記》、《封神榜》、 《Eu超時任務》、《蓋世豪俠》、《九五至尊》、《宮心計》、《男親女愛》、《絕代商驕》、《大鬧廣昌隆》、《溏心風暴》、《家好月圓》、《陀槍師姐》、《巴不得爸爸》、《隔世追兇》、《陀槍師姐》等多套劇集。有不少人都笑言：「以前啲劇一講個名就記得首主題曲」，也有人表示劇中的人物令人印象深刻，或是某些經典劇情令人10年後都記憶猶新。

（TVB《尋秦記》劇照）

《大鬧廣昌隆》。（電影截圖）

就數據分析，當中的確有不少高收視劇集。

《法證先鋒》第一輯首周平均收視為28點大結局周41點

《尋秦記》平均收視有33點

《戇夫成龍》首周34點，結局周41點

《大時代》首周收視30點，結局周41點

《創世紀》首周收視32點，結局周32點，受到同時段播出的《還珠格格》影響

《西遊記》平均34點，最高44點

《封神榜》首周收視29點，結局周36點

《Eu超時任務》首周收視24點，結局周29點

《蓋世豪俠》1989年劇集

《九五至尊》被喻為「爆冷之作」，平均收視34點，大結局最高收視更達46點

《宮心計》首周收視33點，大結局46點

《男親女愛》首周收視31點，結局周45點

《絕代商驕》首周收視32點，結局周36點

《大鬧廣昌隆》首周收視34點，結局周39點，最高46點

《溏心風暴》首周收視29點，結局周40點，最高48點（約311萬觀眾，即近半個香港）

《家好月圓》首周收視33點，結局周47點，最高50點

《陀槍師姐》首周收視33點，結局周38點

《巴不得爸爸...》首周收視31點，結局周33點

《隔世追兇》首周收視29點，結局周32點

《陀槍師姐》首周收視33點，結局周38點

《陀槍師姐》都係好嘢嚟。（劇照）

除了當年收視數據，其實以上劇集都或多或少製造成追劇風潮，或是成為了一個經典IP，就以1998年播出的《陀槍師姐》為例，雖然全劇只有20集，但後來因為劇集成功而加開了3輯，原班人馬出演的第二輯更增至32集。第三、四輯雖然沒有關詠荷，但收視成績依然理想。2021年更有一套《陀槍師姐2021》延續這個TVB史上最成功IP之一。

電視劇《蓋世豪俠》劇照。(無綫電視)

《蓋世豪俠》中吳孟達一人演兩角。（Youtube）

1989年的《蓋世豪俠》是周星馳在TVB中為數不多參演的劇集，亦是他的成名作之一。周星馳自《蓋世豪俠》之後，就成功開啟了「無厘頭」文化。當中的「坐低飲啖茶，食個包」，「你講嘢呀?」更成為了70後，80後的口頭蟬。又因為星爺對香港社會造成的影響，TVB在1999年萬千星輝賀台慶上授予他電視台首座「傑出成就大獎」。

雖知道最終二人會發展成情侶，但觀眾就是想看當中的過程，亦成為追看點。(《男親女愛》影片截圖)

2000年首播，由鄭裕玲及黃子華的《男親女愛》也是「神劇」之一。無他的，除因為是Dodo姐和「子華神」合作的劇集，更大部份原因是劇情夠抵死、「啜核」。就算相隔23年，當提起「毛小慧」、「阿樂」，大家都會不其然想起《男親女愛》。

劇中黃子華的「口頭蟬」：「又如何？！」以及劇集主題曲《藍天》：「藍藍天空高掛我的夢～」也是那些提起的時候，心中就會浮現出音樂、台詞的名字。

論收視數據，《新聞女王》當然未及以上劇集，甚至被「拋離幾條街」，不過論聲勢和討論熱潮，人們的關注度的話，的確算是近年最熱門劇集之一。