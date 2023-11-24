吳亦凡迷姦案維持原判入獄13年　都美竹稱受網暴9字回應

男星吳亦凡強姦、聚眾淫亂上訴案，終於有了結果，北京市第三中級人民法院依法裁定駁回上訴，決定維持原判，執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境。案件判決出爐，將吳亦凡送入獄的最大功臣都美竹，馬上發文回應，「兩年半不間斷的被他的粉絲網暴」、「最低谷的時候已經過去了」，對未來充滿信心。

吳亦凡迷姦案維持原判入獄13年。（微博圖片）

都美竹揭發吳亦凡迷姦案。（抖音）

吳亦凡一案維持原判，揭發迷案事件的都美竹，馬上發文回應「對於近期網路上的流言蜚語我不想再過多解釋，只想儘快結束這一事件對我現實生活的影響，這兩年半不間斷的被他的粉絲網暴，被黑上熱搜，這確實鍛煉到了我的抗壓能力，也教會了我怎樣通過正規的方式維權。不過我還是希望你們能認清現實，繼續糾纏下去對你們並沒有任何意義，也改變不了什麼，每個人都應該為自己做錯的事情付出代價。我還是我，不會因為你們這樣做了就讓我變得不好，因為最低谷的時候已經過去了，未來我只會更好。感謝大家這幾年的信任和包容，無論任何時候都要相信我們國家的法律，我也會一直堅守本心，希望未來在有能力的情況下可以説明更多人。」

都美竹稱受網暴。（微博圖片）

至於近日倒轉槍頭的徐姓寫手，曾指控都美竹謊話連篇，捏造8名受害人，及跟她反面的好姊妹李恩，都美竹就分享了二人的微博帳號，並留言「希望造謠者帳號永封。」，這班人要繼續圍繞吳亦凡，才能登上熱搜。

都美竹昔日戰友，現時已經反目。（微博圖片）

吳亦凡被捕功臣都美竹近況：

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