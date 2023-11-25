亞洲超星團｜9位香港代表大有來頭　丁子朗冼靖峰各自有優勢

無綫（TVB）與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》，早前經過幾個月的密集式訓練及拍攝，終於鐵定於本周六（25日）正式播出。而早前已經有不少片花流出，65名的超星練習生中，原來有9名來自香港，而這9位香港人中各人都有著不同的背景。



早前官方社交平台公布了網民對他們65名超星練習生的「初印象排名」，最終初印象的排名頭10位中有2位是香港代表，分別是第7位的冼靖峰及第9位的張鎬濂。而其餘7位也不弱，分別是排第18位的文佐匡、第20位的黃奕斌、第21位的丁子朗、第26位的方玉亨、第34位的區珀豪、第37位的黃星綽和第44位余及宗遙。

最終初印象的排名頭10位中有2位是香港代表，分別是第7位的冼靖峰及第9位的張鎬濂。(ig@asiasuperyoung_official_)

除了冼靖峰及張鎬濂外，香港代表還有第18位的文佐匡、第20位的黃奕斌、第21位的丁子朗、第26位的方玉亨、第34位的區珀豪、第37位的黃星綽和第44位余及宗遙。(ig@asiasuperyoung_official_)

先來了解這9位來自香港的超星練習生背景：

丁子朗（Karl）

26歲的丁子朗來自TVB，相信這個名字大家都耳熟能詳，因為他就是2016年《香港先生選舉》的亞軍，同得奪得「最上鏡先生」和「現場最受歡迎香港先生」，以19歲之齡成為該屆最年輕的參選者及得獎者。其後他加入TVB拍攝了不少的電視劇，曾演出過《把關者們》、《十月初五的月光》、《青春不要臉》、《美麗戰場》、《下流上車族》、《法證先鋒V》等劇集，形象入屋受歡迎，他在《萬千星輝頒獎典禮2021》中獲得「飛躍進步男藝員」獎。

丁子朗2016年參選《香港先生選舉》。（影片截圖）

出道多年的丁子朗除了演員外，也是一名出色的司儀，他成為香港先生後已經立即有機會當台慶司儀，還在不同的綜藝節目中擔任主持，可謂前途無可限量。但他今次選擇跳出舒適圈，「由零開始」當一個新人，從頭開始。

丁子朗前途無可限量。。(胡凱欣 攝)

丁子朗選擇跳出舒適圈。(youtube截圖)

冼靖峰（Archie）

25歲的Archie來自TVB，是歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第一季中的最後五強參賽者之一，其後簽約TVB成旗下藝人及星夢娛樂旗下廠牌「愛爆音樂」的男歌手。Archie亦有擔任綜藝節目主持，除了歌手及主持外，Archie亦拍攝了電視劇《青春本我》中，他以「葉亞馳」一角首度入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「最受歡迎電視男角色」及「最佳男配角」兩大獎項。

Archie冼靖峰是歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第一季中的最後五強參賽者之一。（陳順禎攝）

冼靖峰初印象排名第7，認真叻！(youtube截圖)

張鎬濂（Ashley）

23歲的張鎬濂是藝員洪欣與前夫莫少聰之子，繼父為張丹峰，他曾到韓國受訓當練習生，現在是內地娛樂公司樂華娛樂旗下藝人。張鎬濂曾參加優酷選秀節目《以團之名》，最終以冠軍隊新風暴出道。

張鎬濂是藝員洪欣與前夫莫少聰之子，繼父為張丹峰。(微博@張鎬濂)

外型高挑的張鎬濂有1米88高，而且精通日、韓語等，在節目中與其他國家參賽者溝通並不是問題。他自小受父母的薰陶，所以對演藝事業充滿濃濃的熱誠，但因為媽媽反對入行，希望他先讀完書再考慮。所以他考上了上海戲劇學院後，媽媽便同意他繼續追夢。

張鎬濂一出場已經排第9。(youtube截圖)

黃奕斌（Hugo）

23歲的黃奕斌來自TVB，與Archie同是歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第一季的參賽者，並於九強止步，其後簽約TVB成旗下藝人及星夢娛樂旗下廠牌「愛爆音樂」的男歌手。黃奕斌曾在新加坡就讀中學，其後考入北京中央戲劇學院，但他為了返港參加《聲夢傳奇》而把還有一年才完成的課程延期畢業。

Hugo黃奕斌是歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第一季的參賽者。（陳順禎攝）

黃奕斌出道後曾擔任《2021年度香港小姐競選》決賽表演嘉賓，並拍攝電視劇《青春本我》。之後他便北上內地與李俊辰及戴佳敏合作網絡劇《無相之城》

黃奕斌都有第20名。(youtube截圖)

文佐匡（Sean）

23歲的文佐匡同樣來自TVB，是歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第二季的參賽者，於十強止步。原來他在參加比賽前，曾經到韓國當練習生，唱歌、跳舞和說唱方面都在這段時間日益進步。

文佐匡 22歲是歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第二季的參賽者。（梁碧玲攝）

除此之外，文佐匡亦曾是韓團EXO前成員黃子韜（Tao）所創立的公司龍韜娛樂旗下藝人，當時Tao亦有傳授不少的經驗。他在Rap方面比較是專長，亦曾獲得過Tao的讚賞及建議，增加自身的能力。

文佐匡亦曾是韓團EXO前成員黃子韜（Tao）所創立的公司龍韜娛樂旗下藝人。(youtube截圖)

方玉亨（Atilla）

16歲的方玉亨同樣亦是「星二代」，他是名模歐陽妙芝的孻仔，178cm高的他亦是模特兒身材。但原來方玉亨小時候是個微胖男孩，但經過媽媽從小的培育，他長大後不胖反成高大有型的男生，他跳舞方面特別出眾。而方玉亨是劉鑾鴻（大劉）女兒劉秀樺的同學，連劉秀樺都公開為他打氣加油。

方玉亨是「星二代」，他是名模歐陽妙芝的孻仔。(ig圖片)

方玉亨經過媽媽從小的培育，他長大後不胖反成高大有型的男生，他跳舞方面特別出眾。(youtube截圖)

余宗遙（Dez）

23歲的余宗遙來自環球唱片，曾經於2018年參加《明日之子》第二季，2019年參加《創造營》，但最後去年簽約環球旗下成為創作歌手。今年於港大建築系畢業，之後便到上海參加《亞洲超星團》，比賽初期被指是「舞蹈白痴」，因為他同手同腳地跳舞。經過數個月的訓練後，終於有零的突破。

余宗遙之前參加過《明日之子第二季》，可惜未能入選。（網上圖片）

余宗遙比賽初期被指是「舞蹈白痴」，因為他同手同腳地跳舞。經過數個月的訓練後，終於有零的突破。(youtube截圖)

區珀豪（Pako）

21歲的區珀豪來自 TVB，原來他年紀小小但卻是年資最久的一位，他在半個月大時已經入行，曾在TVB當童星拍過不少的劇集。他曾在《大太監》飾演順治皇帝年幻時而為人認知，演出那種刁蠻任性神髓。除此之外，他亦拍過不少的劇集，如：《東西宮略》、《大太監》、《真相》、《拳王》等多部經典劇集。更厲害的是他曾一年拍5劇，當時比很多小生還要紅，而且演技被受讚賞。

區珀豪從小就是童星。(網上圖片)

區珀豪當時比很多小生還要紅，未知道現在情況如何？(youtube截圖)

黃星綽（Hugo）

20歲的黃星綽是獨立團體ApeX成員，團體曾推出MV《Beast Mode》。一身韓味的黃星綽原來曾參加各大韓國選秀面試，本身已經有跳舞根基的他可以說是能歌善舞。