鬼故｜大馬男人消失駕駛學院結界檯櫈橫飛超恐怖　最後結局超展開

靈異事件一直是網民熱討的話題，無論何時何地都會有這些無論在任何層面都不能解釋的事。香港有著名的西貢結界、新娘潭故事，台灣則有魔神仔，而大馬亦有一宗更為陰森恐怖的「鬧鬼事件」。



大馬靈異故事「男人消失於駕駛學院」。（YouTube截圖 / 魚乾說故事 Ikan Bilis）

這一宗「鬧鬼事件」發生於馬來西亞的雪蘭莪州，一個叫「蒲種」的市鎮，歷史有100多年，人口不多，佔地不算大也不少，看似平平無奇，但「鬧鬼事件」卻有不少。相傳蒲種有「紅衣女鬼」、「中學生集體中邪」、「猛鬼酒店」等多個鬧鬼故事，其中「男人消失於駕駛學院」一事就正正是發生在這個鎮上，而且，因為是發生駕駛學院內，所以整個過程就被閉路電視完整地拍攝下來，更在網上廣泛流傳。

一男一女半夜進入駕駛學院，最後男朋友「被消失」。（YouTube截圖 / 魚乾說故事 Ikan Bilis）

事件發生的地點駕駛學院建在一片樹林的中央，在1998年建成，不過2010年卻發生了兩名男子在駕駛學院失蹤的事件。2010年11月8日，凌晨12點接近1點的時候，一對情侶Man和Ayu在半夜走入駕駛學院中，Man打算取回遺留在辦公室的文件。

從閉路電視中可以看到，Man曾試圖進入辦公室但門口卻上鎖了。後來兩人進入會議室後，他們似乎因為什麼原因而發生爭執。（YouTube截圖 / 魚乾說故事 Ikan Bilis）

從閉路電視中可以看到，Man曾試圖進入辦公室但門口卻上鎖了。後來兩人進入會議室後，他們似乎因為什麼原因而發生爭執。（YouTube截圖 / 魚乾說故事 Ikan Bilis）

安撫了一會兒無效之後，之後Man拿起了背包開門離開，進入另一間房。（YouTube截圖 / 魚乾說故事 Ikan Bilis）

從閉路電視中可以看到，Man曾試圖進入辦公室但門口卻上鎖了。後來兩人進入會議室後，他們似乎因為什麼原因而發生爭執，其後Ayu生氣打算奪門而出，但就被Man阻止了。安撫了一會兒無效之後，Man拿起了背包開門離開，進入另一間房。

Man進房間就遇到了怪事，他進入電腦室後正在電話，通話中已經打開的門卻突然之間動了一下。（YouTube截圖 / 魚乾說故事 Ikan Bilis）

這時候從畫面可以看到，Ayu曾開門探查看男友去向，不過她還是沒有離開，選擇坐在會議室等男朋友回來。另一方面，Man進房間就遇到了怪事，他進入電腦室後正在電話，通話中已經打開的門卻突然之間動了一下。Man似乎察覺丁有動靜，轉頭望向大門，但大門不動了。

Man似乎察覺丁有動靜，轉頭望向大門，但大門不動了。（YouTube截圖 / 魚乾說故事 Ikan Bilis）

房內的電腦熒幕突然間全都亮起了，Man愎慢步走向電腦查看電腦開關時，熒幕又突然間全熄了，然後又全都亮起了！（YouTube截圖 / 魚乾說故事 Ikan Bilis）

這時候，房內的電腦熒幕突然間全都亮起了，Man愎慢步走向電腦查看電腦開關時，熒幕又突然間全熄了，然後又全都亮起了！Man這時候跑離了電腦室，但是他卻沒有跑離電腦室。從另一角度可以看到，電腦室外並沒有出現他的身影，而是Man離奇消失了，似是進入了異度空間一樣。在Man「離開」的下一秒，本來房內的椅子更自動擺正了，其後燈光也全熄滅了，電腦熒幕又離奇的亮起再熄滅。

電腦室外並沒有出現他的身影，而是Man離奇消失了，似是進入了異度空間一樣。（YouTube截圖 / 魚乾說故事 Ikan Bilis）

電腦室外並沒有出現他的身影，而是Man離奇消失了，似是進入了異度空間一樣。（YouTube截圖 / 魚乾說故事 Ikan Bilis）

在Man「離開」的下一秒，本來房內的椅子更自動擺正了，其後燈光也全熄滅了，電腦熒幕又離奇的亮起再熄滅。（YouTube截圖 / 魚乾說故事 Ikan Bilis）

在Man「離開」的下一秒，本來房內的椅子更自動擺正了，其後燈光也全熄滅了，電腦熒幕又離奇的亮起再熄滅。（YouTube截圖 / 魚乾說故事 Ikan Bilis）

另一邊，Ayu的房間又發生怪事，一張椅子突然動了，隨後Ayu打電話給Man但沒有接聽。下一秒，Ayu前面的椅子突然衝去她，被「嚇到成個彈起」的Ayu就嘗試離開，但全部的檯椅都衝向了門口，並阻止她離開。這時候Ayu就尖叫起來並暈倒了。最後，Man就憑空人間蒸發了，而Ayu則幸運地在房間被尋回。

另一邊，Ayu的房間又發生怪事，一張椅子突然動了，隨後Ayu打電話給Man但沒有接聽。（YouTube截圖 / 魚乾說故事 Ikan Bilis）

被「嚇到成個彈起」的Ayu就嘗試離開，但全部的檯椅都衝向了門口，並阻止她離開。（YouTube截圖 / 魚乾說故事 Ikan Bilis）

有網民表示，熒幕亮起的時候，可能代表着有靈體經過，而目的也好可能是「搵替死鬼」。如果，Ayu當時沒有被檯椅擋住離開，她又會不會和男朋友Man一樣消失於異度空間？

話說回來，有網民亦都表示這一單「鬼故」事件其實是虛假的，並指該駕駛學院曾經出過聲明澄清，也有人說這是「類記錄片」形式的恐怖短片。後來也有網民指出，短片中的內容是由一套電影《Bangunan》剪輯出來的，不過片方就表示是由真人真事改編。