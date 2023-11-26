亞洲超星團｜Rain點名大讚兩人　冼靖峰把聲夠靚14歲趙天翼是天才

全新偶像選秀節目《亞洲超星團》將於今晚（25日）起，逢周六晚上8點翡翠台播出，優酷國際版同步上線；節目播出後，myTV SUPER的「亞洲超星團專區」將獨家上架《亞洲超星團（加長版）》，播出更多絕密花絮和演出片段，包括因時長關係被剪走的練習生Solo表演片段。

《亞洲超星團》今晚正式首播。

《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像Rain擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C君、陸永）擔任超星導師。今晚首播的《亞洲超星團》為隆重其事，將於北京、上海、廣東、香港、台北和東京舉行「亞洲超星團首映禮」，一眾超星練習生將與粉絲見面兼睇節目首播！

節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像Rain擔任超星總製作人。

今晚首播的《亞洲超星團》將展開初舞台才藝考核，是65位超星練習生第一次舞台考驗，每位練習生的初舞台總票數由「初印象星動值」＋「初舞台星級票數」相加而成，「初印象星動值」經由觀眾事前投選產生，「初舞台星級票數」分三個星級，由超星召集人、總製作人和導師經商議後評定；不同的星級代表不同的票數：一等星20,000票、二等星10,000票以及三等星0票。是集出場名單如下：三人組合TRAINEE18的白子奕、楊傳卓和吳玄曄、三人組合ENONE的張勝希、譚奕天和林展爍、三人組合恭喜發財的金東彬、黃昇大和蔡鑫、Solo演出的趙天翼、六人組合BOYHOOD的江信熹、陳鑫昊、郭殿甲、梁詩煜、汪穆清和尹俊嵐、五人組合破殼組的冼靖峰、文佐匡、余宗遙、徐源坤和朱永強，其中破殼組共有三名香港代表練習生。

分成三個等級的星級代表不同票數，一等星20,000票、二等星10,000票以及三等星0票。

Archie：我同自己講點都得、要相信自己

「破殼組」由三位香港代表冼靖峰（Archie）、文佐匡、余宗遙（Dez），加上兩位內地代表徐源坤和朱永強組合而成。「破殼組」一出場即玩A Cappella大晒靚聲，將全場氣氛拉高，以白色和粉紅色Tone戰衣上陣的五子跳唱韓團EXO的《節奏（Tempo）》。Archie、Dez賽前笑言當練習生的時長為零、對跳舞一竅不通，Archie說：「呢首歌係我第一次以男團身份去做唱跳表演，我同自己講點都得、要相信自己，咁就可以放手一搏！」最終五子順利完成演出，Rain直指二人舞蹈方面仍需努力，但亦有點名讚冼靖峰：「你的聲音特別好聽。」

「破殼組」朱永強（左起）、冼靖峰、余宗遙、文佐匡以及徐源坤。

C君＠農夫亦說：「我覺得最難得係Archie，以我認識嘅佢，簡直可以用弱不禁風4個字形容，平時篤下佢都會跌低，但今日我覺得佢係攞咗120%嘅努力出嚟，相當熱血。」Archie在Solo演出中還會大晒靚聲獻唱《那個男人》，值得期待。

C君話冼靖峰弱不禁風。

全晚其中一個大亮點，是踏上初舞台時只有14歲的趙天翼。雖然天翼年紀輕輕，但精通多種樂器包括Keyboard、Bass、結他、爵士鼓、Saxophone和Talk Box等，更屈機的是他連跳舞都相當了得，只要看過必然被他強勁的節奏感及驚人腰力及腳力迷倒！天翼在初舞台表演大玩One-Man Band獻唱《Old New》，在台上大晒冷玩齊晒唱歌、Rap、跳舞、彈琴和Talk Box，技驚四座。Rain大讚之餘，更搞笑對天翼有興趣：「終於來了一個天才，其實我們想要的就是這樣的！你簽公司了嗎？沒有簽是吧，一會兒結束之後我們聊一下！」節目另外還播放了天翼小時候的各種精彩演出及練習片段，每個片段都充份展現天翼talented一面，密切留意今晚播出的《亞洲超星團》。

14歲全能嘅弟弟趙天翼，年紀輕輕，但精通多種樂器包括Keyboard、Bass、結他、爵士鼓、Saxophone和Talk Box等。