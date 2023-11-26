通靈之王2丨陳懿德首集即標冷汗見暈聽唔到嘢　收音咪現異常怪聲

TVB去年播出《通靈之王》贏盡好評，更在「2023 紐約電視電影節」獲得「綜藝節目組別銅獎」，節目今年再「添食」，新一輯《通靈之王2》將於明晚（27日）起、逢周一至三晚10點半翡翠台播映，節目由梁思浩帶領王嘉慧（Cathy）、陳懿德（德德）擔任主持，並請來上一季「通靈之王」裸泳羅泳嫻、周漢明、簡信回、張芯熏等擔任玄學顧問，想不到首集德德已即刻出事，身體突然不適差點暈低，更要中止拍攝。



（左起）王嘉慧、梁思浩、陳懿德是新一輯《通靈之王2》主持。

《通靈之王2》和去年一樣，來自不同流派的20組參賽者，將各自拿出看家本領企圖通過製作組精心設計的數十條超乎想像題目，由海選進入10強後，再分成A、B兩組進行比賽，之後兩組的出線者將進入總決賽大鬥法，爭奪成為「通靈之王」！今年除了有個人Solo上陣，還會有母女檔和情侶組合出現。觀眾比較熟悉的姚安娜將孖住女兒Celeste一同比賽，曾主持《閃電傳真機》的姚安娜是一位塔羅占卜師，女兒在18歲時無師自通學會塔羅牌，而姚安娜爸爸亦是一名法師，三代人可算是「通靈世家」。

姚安娜來自「通靈世家」，三代識通靈，而女兒也無師自通學識塔羅。

姚安娜母女檔上陣，與18歲囡囡Celeste一起參加通靈海選。

「陰陽通靈師」星晨、星月是一對情侶，兩人自稱擅長以陰陽雙修方法召喚靈體進行溝通，競賽力不容忽視。其他參賽者則以「雷電道長」楓燧報稱的經歷最令人匪夷所思，身為龍虎山正一派天師道的他，9年前與一班師兄被困在山中一間廟，其間楓燧意外被雷電劈中，他聲稱自始激發異能開了天眼，能夠看到人的前世今生！「靈蛇男巫」Lucas造型最為搶焦，染了半金半黑髮的他帶着一條白色大蛇上陣，他聲稱靠着靈蛇連結女神黑卡蒂，再配以魔法、草藥進行輔助，一人一蛇組合夠晒特別。

「雷電道長」楓燧自稱開了天眼，能看到人的前世今生。

明、後晚（28日）播出的集數是海選賽，20組參賽者齊集電視城古裝街進行第一個任務，以異能估出現場大型黑幕後的東西。一班參賽者在黑幕前各有各「發功」，有人拿着法器作法、有人拿着塔羅牌預測，甚至有人行行企企呈放棄狀態，到底最終有幾多人估得中？另一個任務，參賽者要講出嘉賓Momo身體哪個地方異於常人。完成海選後，B組的選手將率先再進行比賽，任務是在古裝街「發功」尋回自己的法器！

20組參賽者齊集電視城古裝街進行第一個任務，以異能估出現場大型黑幕後的東西。

海選進行時發生小插曲，比賽開始時有參賽者已指現場有靈體，豈料新加盟節目的主持德德拍攝期間突然身體不適，全身狂標冷汗兼頭暈暈，最終要停止拍攝休息，更弔詭的是，收音師指德德不適時收音咪亦出現異常，節目中會公開相關聲帶！德德受訪時重提事件仍心有餘悸：「人生未試過咁樣唔舒服，嗰陣Feel到自己就嚟暈低，因為當日係第一日工作，唔想拖慢個進度，即刻捉住Cathy諗住頂埋落去，但之後真係頂唔順，眼前一片空白，同埋完全聽唔到人講嘢！」德德續指思浩當時仍未知她出事：「因為思浩個位置睇唔到我，係有個參賽者突然話你個主持唔得喇，佢先見到我，好彩工作人員趕得切嚟接住我，如果唔係已經仆咗落地，後來我坐低咗休息一陣都好番好多。」

陳懿德拍攝時身體突然不適，眼前一片空白險暈低，就連收音咪都出現異常，本來她想死頂，不過還是不得不暫停拍攝。

講到加入《通靈之王2》及與思浩合作，德德直言心情又驚又喜：「第一輯其實有Casting，但就無緣參與節目，今次終於有機會同思浩合作，好多人知道我同思浩合作，仲搞笑咁叫我同佢夾份買六合彩！我對靈異嘢都有啲驚，事前都有睇師傅同埋買水晶戴。」德德又很感激思浩教導：「佢係一個好肯教人嘅前輩，佢教我點樣做好主持呢個工作，佢對身邊每個人都好好，同埋對節目嘅要求好高，唔會造假！同埋第一次見到佢時，佢係咁強調自己好惡，但我從來未見過佢惡嘅一面！」