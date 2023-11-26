陳淑蘭情史豐富可惜情路坎坷　曾自爆與黎明相戀竟因這原因提分手

陳淑蘭（蘭子）近日現身伍仲衡與周國豐的直播節目，大談她的感情生活、情緒病與自殘經歷、與張國榮、周星馳的合作點滴等等。曾與方中信拍拖的她，被觀眾問到是否曾摑過莫可欣一巴，她竟說：「唔止一巴！」蘭子與方中信有過一段舊情，當時有指是莫可欣介入二人感情，令蘭子與方中信四年情斷，更有傳她曾怒摑莫可欣。

陳淑蘭在直播無所不談，直言已經5年冇拍拖的她，但很享受目前生活，說：「我最緊要夠錢吃喝玩樂就得！」她覺得自己根本不適合結婚，家裡有十隻小動物陪自己，根本不愁寂寞。被問到拍拖次數，她指十隻手指應差不多數得完，初戀是做模特兒時的超級有米男友，亦在直播談及舊愛祈文傑、方中信等。蘭子同大部分前度都能做得返朋友，甚至連祈文傑的現任女友都由她所撮合，但她澄清：「我唔會搞返我以前啲ex，我同你分就分！」當問到最愛是哪一位，她指：「當我同嗰個人一齊，我當時係最愛佢，竭盡所能去愛，但過咗就冇嘢、感覺冇咗。」陳淑蘭當年與祈文傑因性格不合而分手，她曾笑稱能與前度再見亦是朋友，全因自己揀男人有一手。

陳淑蘭在《家有喜事》入面的演出十分經典。(影片截圖)

蘭子在1988年參選香港小姐奪得亞軍，她更成功揮低同屆冠軍李嘉欣，成為「最上鏡小姐」得主，美貌備受肯定。她以往的情史亦相當豐富，除了方中信和祈文傑，又曾與天王黎明，以及富豪利承武拍拖。蘭子年前接受有線娛樂台播映的《好女人系列》錄影訪問，被主持人毛舜筠問及她的感情生活時，蘭子竟自爆她與黎明在九一年曾發生過一段情。蘭子自爆1991年與 Leon相戀，在她與方中信拍拖之前，原來曾與黎明發展過一段登台情緣。

蘭子表示自己在遇上黎明之前，還未知道甚麼叫愛，她說：「我成日祈禱，希望有機會畀我知道乜嘢叫做愛，結果冇幾耐就去登台，當時個感覺就好似喺雲上面飛，係一個好飄然嘅日子，好開心嘅日子。」可惜因蘭子自卑心作祟，認為自己襯不起貴為天王級的黎明，所以主動提出分手。

天王黎明。

蘭子於2006年被揭與利希慎家族後人利承武拍拖，二人多次被影到約會、態度親暱，甚至屢傳婚訊，離離合合消息不斷，但都沒有公開承認過戀人關係。2016年蘭子曾在訪問中以「男朋友」形容利承武，2018年蘭子更在利承武旗下酒店舉行50歲生日會，力證「正室」地位。雖然有報道指蘭子與利承武在同年已經正式分手，但直至2020年利承武被爆早在2019年已經結婚並榮升人父，女方終於深知復合無望，這段長達12年的感情糾葛告一段落，亦宣告豪門夢碎。

蘭子曾與富商利承武糾葛12年，但男方被爆早在前年已經結婚並榮升人父。（視覺中國）