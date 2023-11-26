亞洲超星團｜第一組成員出場扮Minions唱歌　唱完請評審「吔蕉」

無綫（TVB）與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》，昨日（25日）正式播出第一集，由曾志偉來擔任召集人，在65位超星練習生中，選出7位來組一個限定男團。

在65位超星練習生中，選出7位來組一個限定男團。(《亞洲超星團》截圖)

第一集出場的第一隊有白子奕、楊傳卓及吳玄曄，三人一出場已經扮演Minions唱「banana」，一邊唱還一邊拿着香蕉。當大家以為他們已經唱完的時候，他們就拿著香蕉衝前到評審前面，白子奕就說：「那就請各位超星導師品嚐我們的香蕉來看我們的表演吧。」台上的導師們笑到停不下來。

第一集出場的第一隊有白子奕、楊傳卓及吳玄曄。(《亞洲超星團》截圖)

三人正式表演的歌是《Focus》，他們在台上又唱又跳大曬舞技，三位在表演過後的定格裡面，表情管理一級棒！評審Rain說：「我有好好看你們的舞台，一開始給我香蕉的時候，我特別感動，其實我現在特別餓！」但他們送香蕉這個行動卻沒有讓他們大加分。Rain繼續說：「三位在舞台上的調度和表情很好，差一點我的心就被他們勾走了。」雖然Ｒain大讚他們，但該評分的時候還是很認真，說他們整體上有快或是慢半拍的情況出現，然後針對性的說出他們該改善的地方：「三位有點激動，腿有點無力的情況。」Rain果然是天王，連一個舞步都看得這麼仔細，而且給的意見也是那麼的實用。最後三人得到的都是「三等星」，即代表零票。

三人正式表演的歌是《Focus》，他們在台上又唱又跳大曬舞技。(《亞洲超星團》截圖)

計算方法：

昨日首播的《亞洲超星團》將展開初舞台才藝考核，是65位超星練習生第一次舞台考驗，每位練習生的初舞台總票數由「初印象星動值」＋「初舞台星級票數」相加而成，「初印象星動值」經由觀眾事前投選產生，「初舞台星級票數」分三個星級，由超星召集人、總製作人和導師經商議後評定；不同的星級代表不同的票數：一等星20,000票、二等星10,000票以及三等星0票。

