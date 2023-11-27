鬼故｜美國「瘦長人」傳說極恐怖　有12歲女童睇上腦狂捅同學19刀

香港、台灣、大馬等地都有不少靈異、恐怖的都市傳說，前幾篇文章都提及過。當然，世界各地幾乎每一個國家都會有具當地文化氣息的恐怖故事，而盛產電影的美國所流傳的恐怖故事/鬼故就更加多。講起美國恐怖故事/鬼故，不少人會想起「殺人稻草人」、「殺人小丑」、「肯塔基音樂廳地下室 - 地獄之門」、「驢女」等等等，而其中一個更為廣泛流傳，甚至後來變成了熱門恐怖電影題材的，就是「Slender Man」（中釋：瘦長人）。



Slender Man（瘦長人）的恐怖在於，它可以出現在任何地方。（網上圖片）

故名思義，Slender Man（瘦長人）就是解作「身形瘦長的人」，亦有人按它的行為稱呼它叫「殺童魔」。在很多坊間故事中，Slender Man通常被形容為有一對異常長的，似是觸手的手臂和腳部，手臂甚至可以伸展至能夠捕獲獵物（通常是人）的長度。

Slender Man（瘦長人）成為不少影視作品題材。（網上圖片）

而且Slender Man有着一顆蒼白如灰的頭，沒有任何眼耳口鼻，與身形極有反差，它通常是打着領呔，穿着一身黑色西裝出現。故事中它經常出現森林、野外、廢棄地點或是在一些建築的外牆上攀爬。早期的故事中，Slender Man常以小童和青年人作為目標，目擊到Slender Man的話就會受到精神攻擊，靠近Slender Man的話，則會得到「瘦長病」（Slender sickness）出現發噩夢、幻覺和流鼻血等現象。

Slender Man（瘦長人）傳播力極廣。（網上圖片）

相較於華人的鬼故，Slender Man傳說更偏向是網絡文化下的產物及都市傳說。事實上，Slender Man傳說有着可追尋的起源。這個都市傳說最早出現於2009年6月10日一個「嚇人玩意」的網站Photoshop競賽之中，有人在兩張一群小孩正在玩耍的黑白圖片中，加入了一個又高又瘦、穿着黑西裝、像幽靈似的人，並附上兩段文字，這也是Slender Man的起源。

Slender Man（瘦長人）起源於兩張Photoshop改圖。（網上圖片）

「我們不想離開，我們也不想宰了它們，它那自始而終的沉默和伸出的雙臂同時震懾並安撫我們……」 1983年，攝影師不詳，推論已死亡

這是從史特林市圖書館大火中救出的兩張相片之一。值得注意的是，相片拍攝當天有14名孩童被稱作「瘦長人」的傢伙抓走。官方稱這張相片是「底片瑕疵」造成的。一週後，圖書館發生大火。實體相片被沒收以做為證據。 1986年，由瑪莉·湯瑪士（Mary Thomas）拍攝，她於1986年6月13

Slender Man（瘦長人）起源於兩張Photoshop改圖。（網上圖片）

隨着Slender Man（瘦長人）的流行，這個題材就在年青人之中迅速傳播開來。2014年更不幸地發生兩宗企圖謀殺事件。2014年美國有兩名女孩宣稱想透過殺人來成為Slender Man的手下，並引誘另一名同齡女同學到公園後，捅了她19刀。後來受傷女童爬出樹林被途人發現，並獲救。兩年後兩名企圖謀殺的女童被判入精神院40年和禁閉直至40歲。事後Slender Man創作者表示，「我對悲劇深感悲痛，也對受這件駭人慘劇影響的家庭深感同情」，並不願再就此事接受任何採訪。

關於Slender Man（瘦長人）的女童殺人案被改篇成為同名電影。（網上圖片）

同年也有一名14歲女童在家中放火，女童的母親和9歲弟弟均身陷火海。據指，這名14歲女童經常閱讀關於Slender Man（瘦長人）的故事。後來有電影人將這個故事改篇成電影，後續，Slender Man更成為了美國家傳戶曉的恐怖傳說，也出現在多部電影、劇集作品之中。