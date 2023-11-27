亞洲超星團｜區珀豪兩年前試做練習生後愛上：發揮內心一面畀人睇

無綫（TVB）與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》，昨日（25日）正式播出第一集，TVB在一個球場裡舉辦粉絲見面首映禮。9位香港代表第一次在香港出席公開活動，而兩位「星二代」張鎬濂（Ashley）的媽媽洪欣及方玉亨（Atilla）的媽媽歐陽妙芝也有出席撐場。

兩位「星二代」張鎬濂（Ashley）的媽媽洪欣及方玉亨（Atilla）的媽媽歐陽妙芝也有出席撐場。(胡凱欣 攝)

21歲的區珀豪（Pako）雖然年紀小小，但卻是在座9位中演出年資最久的一位，因為他是位小童星，他拍過不少的TVB劇集，例如：《大太監》、《真相》、《拳王》等。他接受《香港01》訪問時就表示自己只是比大家早一點入行而已，而被問到從演員身份轉換到練習生時他則覺得可以做回自己：「我覺得最大嘅轉變係一個你拍劇嘅時候可能要演一個角色，你選秀呢個節目係可以做返自己，係舞台度展現到自己最真實嘅一面畀大家睇。咁好多哥哥都教我話向佢哋學習點樣喺個舞台度唱跳，佢哋一齊幫我、教我、帶領我演好每一個舞台。」區珀豪更點名說冼靖峰、張鎬濂及文佐匡都幫了他不少。

區珀豪覺得做練習生可以做返自己。(胡凱欣 攝)

至於演員身份與練習生身份，區珀豪笑著表示兩個都喜歡：「因為演戲嘅時候可以做其他角色，可能係你生活中冇可能會有嘅情緒，或者有嘅動作，但係唱跳方面，你可以發揮自己，發揮自己內心嘅一面畀大家睇，兩邊都有唔同嘅優點。」

至於演員身份與練習生身份，區珀豪笑著表示兩個都喜歡。(胡凱欣 攝)

而成為練習生的原因，區珀豪則表示是兩三年前一次的體驗：「兩三年前有一個機會，畀我試到可以去做練習生，之後就愛上咗呢樣嘢，咁就一路堅持到而家。」而他對於自己的初舞台，則盡了自己最大的能力去分享他的每一個舞台予每一個觀眾，就是他的榮幸。區珀豪在節目中以唱跳為主，但他偷偷的透露了可能之後會有說唱的部分，還叫大家期待一下。

區珀豪在節目中以唱跳為主，但他偷偷的透露了可能之後會有說唱的部分，還叫大家期待一下。(胡凱欣 攝)

點撃睇下其他8位超星練習生嘅相：