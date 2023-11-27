新聞女王｜佘詩曼35個造型建構氣場　Man姐衣著配搭全面睇

TVB台慶劇《新聞女王》承接上一集茶果嶺挾持人質事件，Man姐（佘詩曼飾）雖然在直播時贏得漂亮一仗，可惜卻未能平復「假辭職」風波，更令到方太（龔慈恩飾）醒覺要捧第三方上位以作制衡；另邊廂，Prime Time新聞女主播成為Cathy（高海寧）及曉薇（何依婷飾）力爭「殊榮」。不過看似大勢已去的Man姐並未就此放棄，更藉著工廠大廈四級大火事件力圖翻身，天真的劉艷（王敏奕飾）更成為芷瑤（陳曉華飾）翻版…



《新聞女王》播出後佘詩曼劇中一舉一動都成焦點，Man姐衣著配搭惹關注。

《新聞女王》中佘詩曼共有35個造型，令MAN姐氣場大開。

《新聞女王》自開播後，在內地及香港分別捲起「Man姐旋風」，只要是跟Man姐有關的，無論是宣傳劇照、Man姐金句、Man姐說話語氣、Man姐系穿搭均引發熱潮；主播穿搭方面，無論套裝或是首飾均遭全面「起底」，網民更嚴選十個最美「Man姐」造型。Man姐劇中共有 35個造型，圍繞Man姐三個不同年齡階段進行設計，分別為10年前剛入行、5年前上位期，及現階段的霸氣女王期，所有造型均由劇集造型指導郭淑敏為阿佘全新打造兼度身訂造；郭淑敏去年憑電影《風再起時》，與拍檔吳里璐榮獲金像獎最佳服裝造型設計。總監製鍾澍佳、阿佘及郭淑敏更曾就相關造型開會討論，佳導說：「我哋傾角色時已傾埋衫嘅顏色，我同阿佘嘅共識係黑、白色比較適合Man姐，阿佘自己個人就鍾意白色，所以Man姐好多衫都以白色色系為主。同埋阿佘想加強角色嘅壓場感，所以啲衫好啱身、同埋好多Detailed位。」

佘詩曼親自選定Man姐衣著以黑白為主調。

佘詩曼簡單黑白配搭出Man姐氣勢。

原來佘詩曼有份對造型畀意見。

阿佘親到廣告牌打卡

除了「軟件」宣傳，《新聞女王》的硬件宣傳亦相當厲害，文慧心「Man姐」的大型宣傳廣告牌，日前分別在北京CBD、廣州萬菱匯、廣州步行街、重慶觀音橋、成都伊勢丹，及深圳深港匯等多個城市「盛勢登場」，除了有真人版Man姐，更有動漫版Man姐，聲勢強勁。阿佘早前於微博更上載親自到了大型廣告牌前打卡一幕，戴上后冠的阿佘，配以身後廣告牌上「佘詩曼飾文慧心」七個字，相當有紀念價值。

佘詩曼早於開劇大半年前已睇定各國新聞鎖定適合Man姐的主播Tone加以苦練

Man姐的成功，絕對是阿佘努力準備得來的成果。除了早於開劇大半年前已睇定各國新聞鎖定適合Man姐的主播Tone加以苦練，還參加了劇組安排的電視台新聞部實地取經兼特訓，阿佘說：「新聞部好分秒必爭，呢啲都係我哋需要喺劇入面展現出嚟。佢哋原本安排咗一日畀我哋Train，帶我哋去真係坐吓個主播枱，試吓點去踩個提詞機、眼要望邊度同埋對眼點樣唔好『Sau』（偷望）…」另劇組釋出了阿佘的NG花絮，片段所見阿佘忘記或講錯對白時表現可愛，不但會整個人向前趴及傻笑，還會伸脷兼露出對自己失望神態，與鏡頭前「霸氣Man姐」判若兩人！

拍攝花絮。有阿佘嘅拍攝現場好歡樂。