鞏姿希被網民批「機心女」　多年選擇坦然面對：有機心一早上咗位

前無綫《娛樂新聞台》女主持鞏姿希 （Krystl）2018年透過參加《香港小姐競選》後加入TVB，及後主力擔任娛樂新聞台主持，亦不時會參與綜藝節目或劇集。鞏姿希擔任《娛樂新聞台》期間，每次採訪時，衣著穿搭總是性感前衛，吸引了不少網民目光。有網民批她是故意搶盡嘉賓風頭，行為令人討厭，因此封她為「機心女」。

Krystl精通英、日、韓、普通話、多國語言，不可多得的人才。（吳子生攝）

鞏姿希今日（28/11）現身灣仔出席《WDSF 拉丁團隊舞世界錦標賽-香港2023》記者會。對於被網民封為「機心女」，鞏姿希接受《香港01》訪問時自信回應：「其實聽到呢個稱號係會唔開心，講真有邊個人會開心，但之後我就會覺得好好笑，其實佢哋不停咁講，無論我做咩都會不停咁被標籤。但我身邊啲公司朋友就成日同我講，佢哋都講咗咁多年，如果咁有機心就一早上咗位，咁所以到而家我都仲未上到位，咁就證明咗唔係。」

Krystl最近離開《娛樂新聞台》準備加入劇組作準備。（吳子生攝）

鞏姿希續說：「而家我都睇開咗，始終有標籤總好過冇標籤好嘅，我係會用時間去證明我自己，咁所以我就冇執著人哋對我嘅標籤上。同埋好多嘢出到嚟都係一個誤會，我亦都覺得唔需要去解釋，同埋前輩都教識我時間係會證明一切，咁我選擇唔用言語去解釋，就用時間去解釋，好感恩呢5年來喺《娛樂新聞台》嘅同事教識我好多嘢，令我開竅咗。」

Krystl在台上展示舞技。（吳子生攝）