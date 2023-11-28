林愷鈴睇《新聞女王》捧媽咪場　皮膚勁好作為女兒有嘢講

林愷鈴、朱鑑然及胡卓希今日(28/11)於上環出席品牌活動，3人見到同場的蔡卓妍(阿Sa）即變了小粉絲，朱鑑然自爆到場前在髮型屋已經見到阿Sa，但緊張到不敢跟對方說話；林愷鈴直言向來很欣賞阿Sa，是非常有魅力的一位演員和歌手；胡卓希則笑指每次見到阿Sa都很想唱《女校男生》，希望自己是裏面那位男生。3人都希望可入場欣賞Twins的演唱會。

林愷鈴、朱鑑然及胡卓希見到蔡卓妍(阿Sa）即變了小粉絲，（梁碧玲 攝）

另，3人有份參演的ViuTV劇《冰上火花》日前經已大結局，他們都大感不捨，朱鑑然直言好似轉眼間就拍完、播完，每次拍劇都不容易，尤其今次大家一齊去學冰球，整個合作過程非常開心。會否相約慶功？朱鑑然直言沒有時間，因稍後會跟電影《潛行》團隊到內地宣傳。而林愷鈴和胡卓希則表示因一起跟張錦程學做戲，大家是同班同學，故見面會較多。

（左起）胡卓希、林愷鈴及朱鑑然早前一同參演ViuTV劇《冰上火花》。（梁碧玲 攝）

林愷鈴自覺有很多不足之處，需要進步，「因為我係一個好慢熱嘅人，所以希望透過上堂可以令自己放一點，亦希望讓每一個信任我嘅導演及團隊，喺之後再合作時睇到她嘅進步。」胡卓希則希望從上堂中發掘更多不同面向的自己。林愷鈴笑指胡卓希雖平時給人的感覺很冷靜，但上堂時發現對方原來都是一個感性的人。

林愷鈴和胡卓希一起跟張錦程學做戲。（梁碧玲 攝）

提到龔慈恩日前在無綫劇《新聞女王》登場，林愷鈴直言媽媽的作品當然有支持，覺得劇中的角色很適合對方，「好溫柔，但又有啲嘢咁。」對於網民大讚媽咪皮膚白滑如少女，林愷鈴笑謂：「講真有壓力，但我會同大家講，我多年之後就係咁嘅樣，所以媽咪某程度上係我嘅招牌。」