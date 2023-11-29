新聞女王｜李施嬅爆劇情暗示角色將會黑化：呢間公司冇一個好人

李施嬅（Selena）昨日（28日）現身紅磡出席台慶劇《新聞女王》宣傳活動。Selena最近憑新劇張家妍一角深受觀眾喜愛，更誇讚她相當有正義感，她接受《香港01》訪問「好多謝大家，今次真係豁出去，你睇我嘅角色其實比較唔打扮，望落去唔係行靚，個樣淨係想會做一個好衝嘅人，會比較串嘅一個人，係本身唔係個人串，係因為係間公司抑壓住，佢係會有呢啲咁嘅咀臉或者態度，所以完全喺嗰個角色嗰度抽出嚟，好開心大家見到另一個李施嬅！」

李施嬅（Selena）昨日（28日）現身紅磡出席台慶劇《新聞女王》宣傳活動。（張祖銘攝）

為了展示角色專業，李施嬅透露單是為了練好專業新聞主播的咬字及聲調。

李施嬅認真人與張家妍有部份相似

至於真人是否跟角色一樣有正義感，她說：「我有少少點點似佢，我哋都好鍾意自己嘅工作，唔會諗好多做人唔係好叻，但係就好努力工作！所以睇到我工作好多年先會有出頭嘅一日，張家妍就仲未出頭，路有少少相似，我又唔知佢俾人抑壓，佢就坎坷啲！我就唔係好識做人，但我都唔會去得罪人，佢鬧人同埋擺咀臉！」

李施嬅認真人與張家妍有部份相似。（張祖銘攝）

李施嬅自爆少出街

被問到出外時會否遇到粉絲大嗌角色名，她坦言：「其實我好少出街，其實有啲粉絲會叫我張家妍，有啲就特登整個叫我家妍姐，喺呢套戲我就最多恨人「姐」我，都好開心嘅！」她繼續過去演出的劇集平時比較少人討論，並表示：「上一次已經係《金宵大廈》，所以今次《新聞女王》真係好開心，好成功！」講到劇集當中會否由好人角色變奸，她說：「其實好多人網上已經話我黑化，個個都話等緊我幾時黑化，我覺得奸唔奸，其實呢間公司冇一個好人，大家都係惡人，大家都係奸，會唔會有一日逼到張嘉妍都會行呢條路，我覺得都會有機會，因為去到絕路嘅時候就好人性，冇一定嘅好人亦都冇一定嘅壞人！」

李施嬅不願劇透是否由好人角色變奸。（張祖銘攝）

李施嬅急速向網民澄清冇「雙視后」

提到網民看好與佘詩曼齊奪「雙視后」，她笑說：「冇呢樣嘢！但就係好開心，因為我覺得每一次，大家想我攞視后嘅時候，我啲競爭對手都好勁，今次阿佘又係好勁，之前就同惠英紅又或者楊千嬅，我係好開心嘅！不過視后呢樣嘢我就冇諗好耐，完全唔係我個腦入邊，我覺得呢套劇對我嚟講已經係贏咗，好感恩大家讚我已經好開心！」

在宣傳活動大派月歴俾Fans！（張祖銘攝）