通靈之王2｜楓燧揭尋物乃道教學院題目　姚安娜母女檔功力倍增？

TVB去年播出《通靈之王》贏盡好評，新一輯《通靈之王 2》載譽歸來，逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映，節目由梁思浩帶領王嘉慧（Cathy）、陳懿德（德德）擔任主持。來自不同流派的 20 組參賽者，經過海選後誕生 10 強名單，分別是「雷電道長」楓燧、「埃及祭師」Jeff、「靈魂療癒者」Rita、「心靈女王」安娜＋Celeste、「陰陽通靈師」星晨＋星月、「靈力練習生」福皓、「天眼通」四哥、「驅魔術師」法鵬、「靈魂科學家」Pallas 以及「玄學大叔」振鴻。

梁思浩帶領王嘉慧（Cathy）、陳懿德（德德）擔任主持。

今晚一集係 B 組淘汰賽！

今晚（29 日）播出的第三集是 10 強 B 組的淘汰賽，參賽者包括楓燧、安娜＋Celeste、福皓、Pallas 以及振鴻，本回合分為兩個項目，分別是在電視城古裝街尋回自己的法器以及競猜 5 位嘉賓中誰是世界冠軍，成績最差的一位將被淘汰！

海選表現最突出的「雷電道長」楓燧，今集表現又會如何？

海選表現最突出的「雷電道長」楓燧，今集表現又會如何？

在首個尋回法器項目中，海選表現最突出的「雷電道長」楓燧經過一輪作法，極速確定法器所在的箱子，並胸有成竹說：「以前喺道教學院已經好鍾意咁去玩，其實尋物係其中一門考試嚟，同今日嘅考試一模一樣。」思浩問到如果手提電話遺失了，能否一樣成功尋回？楓燧笑說：「呢啲作法比較大，我建議唔見咗應該去買番部新！」

母女檔上陣，威力可以乘大 10 倍？

姚安娜幫阿女舉行成人禮。

姚安娜以魔法道具及塔羅牌尋找法器。

身為「通靈世家」的母女檔姚安娜＋Celeste，安娜指 18 歲時無師自通學會塔羅占卜的 Celeste，一解牌即判若兩人：「我阿女平時好似小妹妹咁，但一解牌就好似接收咗啲信息咁，成個人會好成熟，好似變咗第二個人咁。」製作組問到兩人的占卜結果曾否出現分歧？Celeste 說：「有嘅，但唔同得嚟係唔會有任何衝突，因為係兩個人嘅力量，但兩個人嘅力量永遠唔會只係得兩個人，係可以變大好多倍，合作得勁可以乘 10 倍咁多都得。」

「玄學大叔」振鴻好似好有自信。

「靈魂科學家」Pallas 好似十五十六咁喎！

「靈力練習生」福皓自稱擅長以天語同「高我」溝通。

「靈力練習生」福皓自稱以天語與「高我」溝通，同樣很快便確定法器所在的箱子，他信心十足說：「我玩之前已經知道我嘅法器喺邊個 Number 嘅箱入面，係唔需要懷疑！」「靈魂科學家」Pallas 擅長易經塔羅、動物傳心、風水、八字和催眠治療，她以尋龍尺尋找法器，以及經過與擺放法器的工作人員接觸後，最終在 4 號箱和 5 號箱之間猶豫不決！至於「玄學大叔」振鴻曾在十多年前贏過算命比賽冠軍，他以占卦尋找法器，更鉅細無遺指出法器所在方向和箱子是放在有遮蓋位置，到底最後答案又會否如他所算一樣？