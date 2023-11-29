新聞女王｜賊王黎澤恩撞樣頭號通輯犯 為生活結他手要身兼三職

《新聞女王》 中飾演「賊王」一角的黎澤恩(Ronny) ，是樂隊Mr.的結他手，他現在是邵=氏的旗下藝人以演戲為主。這次他在《新聞女王》雖然只有兩集戲，但己非常搶鏡。其中一個情節是描述他想用槍威嚇佘詩曼，但最後卻被機智的她說服而放她離開，結果佘詩曼因報道賊王一案而上位成為播。這場戲佘詩曼當然霸氣，而「賊王」黎澤恩亦成為很多人關注的角色。

黎澤恩（右一）是樂隊Mr的結他手。.

悉心營造賊眉賊眼

黎澤恩為了演好這個角色， 在造型上花了不少功夫：「首先是在拍攝前不斷走去跑步丶游水和曬太陽，可惜那段時間不是經常有陽光，所以都要靠化妝師每次幫我弄黑面部和弄亂雙眉，直至他們認為我的樣子夠『賊眉賊眼』為止。

黎澤恩故意曬黑自己。（網上截圖）

與頭號通緝犯撞樣

在拍攝期間，曾有工作人員說黎澤恩像王敏德，他覺得很攪笑，說：「其實我曾經試過被比人誤會是通緝犯，記得三年前有報道指法國頭號通緝犯正藏身香港，當時已經有不少網友傳他的照片給我，說我們的樣子的確有點相似，問我和他究竟有沒有關係等等，真是被他們激死！」

很多人說黎澤恩和這法國頭號通緝犯很似樣。（網上截圖）

因為佘詩曼而有遺憾

對於第一次與視后佘詩曼合作，黎澤恩表示: 「當然是有種受寵若驚的感覺！第一次站在她面前，的確有點緊張，我還要拿起槍指著她的頭。你可以想像到，要使出多少功力才可鎮壓她的氣場！雖然她在拍攝時非常認真，不苟言笑，但是在鏡頭後的她其實是非常友善。」現在回顧《新聞女王》最讓他感到可惜的，就是當日不敢開口要求和佘詩曼合照。

黎澤恩覺得佘詩氣場很大。（網上截圖）

勁到鞋底便飛脫

大家看《新聞女王》的槍戰戲都覺得非常剌激，但現場黎澤恩製造了一單笑料，他說：「可能是因為我動作太大兼太用力了，在不知不覺中弄爛了鞋底。 劇組人員有嘗試用膠水幫我牢固鞋底，但由於拍攝時間太趕了，未有足夠時間讓膠水發揮作用，所以到最後當我中槍時，一跌落地，鞋底便飛脫了出來！ 其實這個效果也不錯，足以証明賊王和他的鞋底也敵不過Man姐的強大氣場！」

網民都留意到賊王鞋底飛脫。（網上截圖）

賊王死不瞑目

演賊王被警察槍殺那場戲完來也不容易，黎澤恩說：「在拍攝賊王被殺的那場，導演要求我睜開雙眼，但是偏偏現場十分大風， 弄得我雙眼又乾又紅，還要強忍有沙吹入眼內的痕癢！那刻當然是『死頂』， 絶對不可讓自己眨眼！」

黎澤恩拍這場戲是毫不容易。（網上截圖）

為生計一身兼三職

今年黎澤恩有份演出三套台慶劇 《新聞女王》、 《羅密歐與祝英台》和《疊影狙擊》，這位Mr. 樂隊的結他手，之前很坦誠地說過要教結他和健身去幫補生計，現時演出機會多了，是否可以集中做演員？他說：「依家都仲有教，每堂收幾百元。因為交租，畀家人的錢都需要教結他和健身去幫補。」

跟着上天安排的路行

從在舞台上接受粉絲歡呼的樂隊結他手，到現在成為劇集中的其中一個演員，黎澤恩會否感到不甘心？他說：「從來唔會唔甘人，我覺得所有嘢都係個天安排好的，總知晅住條路行，自己盡力去做好所有事。」