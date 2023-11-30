28歲無綫小花為《新聞女王》獻第一次 表現獲阿佘3字認可勁開心
撰文：陳釗
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現年28歲擁有甜美外貌的倪嘉雯（Carmen），可說是近年冒起得最快的無綫小花之一，雖然入行只有短短3年多時間，但不乏曝光機會，本身是J2er的她，除了經常會在不同的J2節目中見到她的身影外，也有參與劇集的演出，近期的就包括：《隱形戰隊》、《破毒強人》和最近正在熱播中的台慶劇《新聞女王》。
在《新聞女王》中，倪嘉雯飾演SHK News新聞記者，是「Man姐」佘詩曼率領的「文家軍」成員之一。倪嘉雯早前接受傳媒訪問時就講過，自己其實是阿佘的粉絲，今次可以與偶像合作簡直夢想成真，仲可以從中偷師。
而數到最開心的是，莫過於是自己的工作表現得到呢位視后偶像親自認可。日前倪嘉雯為《新聞女王》獻出第一次，原來今次是她首次在商場的劇集宣傳擔任司儀。她事後在社交平台寫道：「好開心喺 #新聞女王 嘅宣傳活動見到大家，第一次喺商場嘅劇集宣傳做mc，好興奮。多謝大家幫我影左（咗）咁多靚相，貼堂貼堂」。而且表現還得到阿佘親自認可，阿佘回覆表示：「U did well」，令倪嘉雯非常興奮：「多謝man姐」。有偶像的打氣，相信為她注下一支強心針。
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