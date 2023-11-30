澳洲消防員月曆封面猛男下周訪港　捐款即可近距離接觸

《澳洲消防員月曆》每年都會邀請猛男消防員拍攝月曆，出售月曆所得的收入部分會捐助慈善團體，每每引起全球女士關注。三位Hot爆兼愛心爆棚的2024澳洲消防員月曆封面猛男將於12月6日起訪港三天出席活動，只需捐錢給「大樹下善待動物庇護站」便能跟三位爆肌消防員合照或簽名，好讓大家邊近距離「撲火」，邊感受澳洲救火英雄的Hot爆氣場！



三位2024澳洲消防員月曆封面猛男下周訪港，圖為來自墨爾本消防局的Michael，身高180cm，腼腆笑容略帶荷里活男神奇洛李維斯（Keannu Reeves）影子。

三位澳洲消防員勁有愛心。

《澳洲消防員月曆》於1993年起推出，是全球最受歡迎的月曆之一。該月曆以澳洲消防員為主題拍攝，所獲得的收益都全數捐予慈善機構。而2024年的澳洲消防員月曆，一如以往透過消防猛男配搭可愛貓狗及澳洲野生動物為主題，重頭戲更是以第一視角記錄救火英雄工作時的Man爆模樣，令人血脈沸騰，結合美男與美食，撲滅現實生活中的緊張與壓力！

2024年的澳洲消防員月曆，一如以往透過消防猛男配搭可愛貓狗及澳洲野生動物為主題

2024年的澳洲消防員月曆重頭戲，更是以第一視角記錄救火英雄工作時的Man爆模樣

三位Hot爆的澳洲消防員包括： 來自澳洲布里斯班消防局的Brenden Purvis和Ricky Smith、以及來自澳洲墨爾本消防局的Michael Galanos，他們絕對是「消防員界的愛心男神天花板」，同樣有份拍攝2024年澳洲消防猛男慈善月曆，令全球粉絲趨之若鶩，Brenden及Ricky更是封面擔當，真的「知佢哋咩料啦」！Brenden 、Michael 及Ricky相當期待是次的香港之行，一來可以品嚐香港的地道美食，二來可以跟Fans見面及行善，意義非凡！他們說 ：「澳洲有唐人街及中餐館，所以我們也喜歡吃中菜，對港式美食當然不陌生。希望屆時大家的心也能如此『夠火』地歡迎我們，我們也樂意騷肌為大家『撲火』，哈哈！」

來自布里斯班消防局的Brenden ，長相酷似「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）

來自布里斯班消防局的Brenden ，長相酷似「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans），加上195cm身高及一雙完美的「雞扒胸肌」，恍如譚仔及三哥美食一樣，令人垂涎三尺！他說：「很開心能受邀請來港，自從拍了消防員月曆後，偶爾也會收到香港Fans的私訊，期待屆時能跟大家見面！我一直喜歡吃中菜，相當期待能在香港吃到地道的米線，吃完一定血脈沸騰呢！」

同樣來自布里斯班消防局的Ricky，身高183cm，陽光笑容似足荷里活男星畢利谷巴（Bradley Cooper）

同樣來自布里斯班消防局的Ricky，身高183cm，陽光笑容似足荷里活男星畢利谷巴（Bradley Cooper），加上勻稱的肌肉，堪稱老少咸宜之選。而來自墨爾本消防局的Michael，身高180cm，腼腆笑容略帶荷里活男神奇洛李維斯（Keannu Reeves）影子，一望就知愛心爆棚！他說：「今次很開心能夠來港出席活動，最開心是可以幫助『大樹下』的流浪狗狗，因為我們今年的月曆也是與很多可愛的動物一起拍攝。現在大家只要捐錢給『大樹下』，一起拯救流浪狗狗之餘，更可以跟我們合照或簽名，Why Not?」