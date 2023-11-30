新聞女王劇情｜高海寧與佘詩曼交易　何依婷發現馬國明李施嬅秘密

《新聞女王》第9集劇情王敏奕第一次做新聞直播，馬國明不滿她經常用手撥頭髮，她便在廣告時間把頭髮剪短。在第10集劇情王敏奕這個突然「變髮」成為網絡熱話。令鄧智堅很不滿說要停止李施嬅的專題節目作為懲罸。

王敏奕在新聞直播期間突然「變髮」成為網絡熱話。（熒幕截圖）

鄧智堅要停李施嬅的節目。（熒幕截圖）

佘詩曼升任副總監

佘詩曼回到了SNK News升任副總監，馬國明送了一隻金老虎給佘詩曼想與她和解，但是佘詩曼卻沒有這意思，正當馬國明離開她的辦公室時，他們二人和鄧智堅突然同時收到香港首富鄭松柏去世的電話訊息。

馬國明向佘詩曼送禮求和解。（熒幕截圖）

佘詩曼和馬國明同時收到首富鄭松柏去世消息。（熒幕截圖）

高海寧主動冒險報道

首富鄭松柏去世這個消息非常瞩目，佘詩曼認為報道出去的話，會讓全世界都注意到SNK News；馬國明就認為萬一消息是假的，SNK News就要承擔責任，鄧智堅想冒險報道這個消息，但無人敢去做這報道，最後是高海寧主動承擔冒險報道。

無人敢報道首富去世消息。（熒幕截圖）

高海寧說由她去報出事的話對公司傷害最小。（熒幕截圖）

高海寧與佘詩曼交易

新聞播出之後，鄭松柏方面竟沒有任何回應。正當大家擔心不已時，松柏集團突然宣布了鄭松柏去世的消息，高海寧這一次冒險成功。佘詩曼去恭喜高海寧，她卻給了佘詩曼一份資料，讓佘詩曼非常意外。

高海寧在報道首富去世的採訪受到讚賞。（熒幕截圖）

在報道出街後一段時間松柏隻團才公布首富去世消息，讓大家鬆一口氣。（熒幕截圖）

佘詩曼也想知高海寧為何把這些資料交給她。（熒幕截圖）

佘詩曼陪龔慈恩去拜神上香，她問龔慈恩鄭松柏去世的消息是不是由她發出來的，因為收到消息的就只有她、馬國明和鄧智堅，龔慈恩也承認了。

龔慈恩承認首富去世的消息是聿她發出來的。（熒幕截圖）

王敏奕採訪爆綠帽疑雲

王敏奕在醫院採訪一對剛剛在元旦生了孩子的夫婦，王敏奕在採訪時說「BB的眼綠得好靚」這句話，竟然導致BB父母被網暴綠帽疑雲，他們向SNK News發律師信，並要求賠償1,000萬元。

王敏奕在醫院採訪元旦寶寶，因一句話引至大風波。（熒幕截圖）

何依婷發現馬國明李施嬅秘密

馬國明故意在李施嬅放工時去載她一程，並提出想讓李施嬅過來幫自己，說以二人過住的交情應該會很合拍，和那個具有紀念意義的玻璃瓶他還沒有扔；但是李施嬅說她已經有新玻璃瓶，還勸說馬國明不要搞辦公室權鬥了。這時何依婷在馬國明家找東西時打碎了那個瓶，發現了瓶底的秘密。

李施嬅拒絕和馬國明合作。（熒幕截圖）

何依婷打破了馬國明家中的玻璃頩。（熒幕截圖）

何依婷發現了馬國明和李施嬅曾是戀人關係。（熒幕截圖）

佘詩曼在會議室等SNK News的高層開會，怎知他們是去高爾夫球場開會，佘詩曼去到向他們提出給所有員工加人工，鄧智堅說不解決元旦寶寶的事，其他都不用談。

佘詩曼估王到高層開會竟然是在高爾夫球場。（熒幕截圖）

李施嬅約高鈞賢出來吃飯，其實是想他幫王敏奕解決問題，高鈞賢識穿她意圖後沒趣離開。佘詩曼讓李施嬅報道她所做到的專題，條件是要她解決元旦寶寶官司的事。王敏奕知道自己給公司惹了麻煩，便向佘詩曼提出引咎辭職。

李施嬅約高鈞賢食飯也是為了工事。（熒幕截圖）

王敏奕向佘詩曼提出辭職。（熒幕截圖）

何依婷在高海寧做新聞報道時，故意寫錯稿讓她要即場向觀眾道歉。馬國明和客戶應酬飲醉，何依婷去送他回家，發現馬國明到過李施嬅家的證據。

高海寧因何依婷的故意出錯，而要在報道中道歉。（熒幕截圖）

何依婷去接飲醉了的馬國明回家。（熒幕截圖）