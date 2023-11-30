LV香港時裝騷｜7位國際巨星確定出席　盧瀚霆與宋仲基、太妍同場

奢華品牌Louis Vuitton（LV）今晚（30/11）將於星光大道舉行2024 LV初秋男裝時裝Show，多位中港韓日藝人，宋仲基、王嘉爾、太妍、平野紫耀、郭富城、古天樂、林海峰、張敬軒、謝霆鋒均會出席，排場十足。



宋仲基（視覺中國）

太妍擁超強童顏，完全不像已32歲。（IG/@taeyeon_ss）

今晚的時裝騷在於星光大道舉行，由於多位國際巨星都會出現，所以歷時6點至8點，星光大道將會有封路措施，鄰近梳士巴利花園一帶亦於今日下午6時開始至明日上午8時實施人潮管制措施。

古天樂。（微博@電影暗殺風暴）

謝霆鋒日前以白髮、白Suit、白波鞋白馬王子加陳可辛造型示人。（視覺中國）

根據大會發生的名單，出席的嘉賓陣容非常豪華！包括有宋仲基、王嘉爾、太妍、平野紫耀、郭富城、古天樂、林海峰、張敬軒、謝霆鋒、林嘉欣、李惠仁、李龍馥、王鶴棣、時代少年團、黃明昊、白敬亭、龔俊、Beyoncé、JayZ、Zendaya、Maluma、林柏宏、林家謙、TysonYoshi、陳卓賢、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安、魏浚笙、 陳凱詠、吳家忻、劉俊謙、朱鑑然、邱彥筒、范麒智、沈月、倪晨曦、盧慧敏。

MIRROR 人氣王Anson Lo盧瀚霆。

其中，宋仲基、太妍、Beyoncé、JayZ、Zendaya、平野紫耀更是難得出現於香港的國際巨星，想一睹他們風采的話就要提早霸靚位啦！近日碧咸（David Beckham）現身香港，事前有傳他會出席。

Zendaya在《挑戰者》預告中，竟有與兩位男主角「三人行」的戲份。（《挑戰者》預告截圖）

Beyoncé 。（網上圖片）