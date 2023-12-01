新聞女王劇評｜少啲感情線反而更好　始終佘詩曼玩權鬥先係正職

無綫（TVB）劇集《新聞女王》播至第二周，即將進入第三周高潮位。第二周劇集主要圍繞佘詩曼、馬國明之間的權鬥，亦揭開了權鬥的內幕其實是龔慈恩的計謀，同時李施嬅也被迫推上成為新聞部第三股勢力。不知道大家有沒有發覺，與以往TVB劇集相比，《新聞女王》中感情線出奇地少，如果每集有一小時的話，涉及感情的劇情可能只佔20分之一左右的時間。



《新聞女王》愈嚟愈好睇。（《新聞女王》劇照）

人物立體套戲自然好睇

感情線少被讚，並不是指「感情線」是一個累贅。相反，對於一個角色，無論是外在還是內心世界，抽寫他 / 她的感情世界也是重要的。從編劇角度，抽寫一個角色需要從內心世界、工作、家庭生活和感情生活方向出發，將這幾點寫得完美，角色人物自然就立體。

馬國明初時入職仲係跟佘詩曼。（《新聞女王》劇照）

女人辦公室權鬥先係主軸

《新聞女王》是一套權鬥的商戰片，當中最核心的內容自然是「女人辦公室權鬥」，不過女人權鬥又比男人權鬥多了一點點元素，感情世界的刻劃。就以佘詩曼為例子，首周重點描寫她是一個怎樣的女強人，如何控制整個新聞部，第二周就描寫她的另一面，被馬國明拉下馬，險些被踢出新聞部，再來就是介紹她的前男友譚俊彥出場，在堅強、火辣、老謀深算、勇敢之中加入一些女人的溫柔、軟弱。

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高海寧呢條級線都值得睇。（《新聞女王》劇照）

感情線作用係推進主線

值得一讚的是，《新聞女王》的劇情沒有偏離「權鬥」這個元素，也沒有安排過多的感情線。慶幸的是，以往TVB劇集被觀眾詬病的三、四、五角戀也並沒發生。以馬國明為例，角色周旋（或，被夾）於佘詩曼、何依婷、高海寧當中。佘詩曼與馬國明是上司下屬再變成對手的關係，而何依婷與他則是互相利用的情人關係，而高海寧與他及佘詩曼又有上司上屬的關係。總而言之，劇中出現的感情線只被維持在一個，有需要才會有的程度，例如馬國明與何依婷發展地下情的原因，在於何依婷是「二五仔」。佘詩曼的前男朋友譚俊彥的出現，也是因為要襯托出佘詩曼為了跑新聞而表現出的冷酷無情。

可以看出監製、編劇清楚明瞭劇集的重心、看點是什麼，感情線這個元素於他們只是用於令人物角色更為立體，利用描寫角色內感情世界去從側面講出角色的性格。

感情線作用係推進主線。（《新聞女王》劇照）

內地網民圍插《新聞女王》，輕鬆啲啦

完結第二周，踏入第三周，《新聞女王》的走勢、觀眾的評語依然是正面的為多。有讚自然有彈，不少人，特別是內地觀眾都批評《新聞女王》的權鬥氣息過於濃厚和脫離現實，例如，指沒有記者會衝入第一身現場採訪，沒有主播會在新聞報道前一刻威脅上司，也沒有主播會亂改報道字幕等等。上篇都提及過，比起現實，劇集肯定會有誇大的情節，不然的話就只會沉悶的主播日常生活可演。

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李施嬅也被迫推上成為新聞部第三股勢力。（《新聞女王》劇照）

適當時講少少佘詩曼的愛情故事。（《新聞女王》截圖）

爛尾與否睇呢樣

劇情來到中段，主線依然是圍繞住主角佘詩曼而進行，故事會如何發展固然重要，但也有不少觀眾對結局充滿期待，到底是佘詩曼成功上位「平定天下」呢？還是會敗走永遠離開新聞界？馬國明會鬥贏佘詩曼，還是何依婷、高海寧其一上位「坐正」？其實哪一個結局也好，就只要《新聞女王》保持「女人辦公室權鬥」這個核心內容即可。如果大結局又回歸到感情線之上，就難免會被觀眾批是高開低走，爛尾之作。

適當時講少少佘詩曼的愛情故事。（《新聞女王》截圖）