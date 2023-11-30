劉馬車指控龍心付錢打假拳後開拖　離開時遭警方涉嫌「非禮」帶走

由鍾培生舉辦的拳賽《培生擂台: 無敵盃》將於明日（1 日）舉行，今日（30日）進行過磅儀式記者會，自稱「天水圍墮天地獄獸」的劉駿軒（劉馬車）本來於明日會對戰林克霖（龍心），但因為在記者會完結後，劉馬車被警方帶走。事後鍾培生在社交平台發文說劉馬車已經離開警署。

周永恆大讚劉馬車有頭腦。（梁碧玲攝）

劉馬車在記者會後被帶走。（王譯揚攝）

劉馬車今日下午身穿紫色風衣現身記者會，記者會上劉馬車指控龍心欲以兩萬元收買劉馬車打假拳，但劉馬車稱並非為錢，所以沒有接受。而劉馬車坦言很討厭龍心，因為他有性侵犯女性之嫌，指自己已經陪同女事主報警，又大罵龍心「扮嘢」，之後劉馬車便突然撲向龍心並大打出手，最後經保安調停並把其分開。

儀式後，劉馬車忽然撲向龍心，大打出手，狂毆約數秒後，最終被保安出手制止。（影片截圖）

劉馬車於下午6時許離開記者會後，被早在記者會樓下等候的警方上前截查並帶上車離開大廈，而劉馬車當時亦乖乖合作沒有反抗，暫時未知警方以什麼名義帶走劉馬車，而明日的拳賽亦未知是否能順利舉行。

劉馬車在記者會後被帶走。（王譯揚攝）

鍾培生在記者會完結後一小時便在自己的社交平台上載短片，片中他說到知道劉馬車被警方帶走，並已經致電警署查詢，並謂劉馬已經離開警署，明日可如常出席拳賽。而警方方面則表示晚上約六時在中區金鐘道拘捕一名二十七歲本地男子，涉嫌「非禮」。被捕男子現正被扣留調查。