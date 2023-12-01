疊影狙擊｜周秀娜唔知演員身份　陳少邦三個字豁達回應

TVB熱播劇《叠影狙擊》大受歡迎，而在劇中飾演囂張又傲慢大反派的郭政鴻，為達目的而不擇手段，由頭奸到尾。而在今晚（1日）播出的最新一集中，更會講到其綁架親大哥楊俊傑及其家人。他在接受訪問時，提到演奸角亦直認自己奸到盡，他笑言：「上次我喺劇集《家族榮耀》演好哥哥，今次就係最奸嘅反派，兩者好大反差，亦係我其中一個最奸嘅角色！」他續稱：「楊俊雄係遇神殺神、遇佛殺佛，心目中只有金錢、權力，我要演得辣啲，氣場強啲，演到好似一個霸道梟雄咁。」提到有網民讚他保養得宜、身形超Fit，59歲的他就即自揭獨門減齡秘技：「好多觀眾都問我點保養，自己戒晒宵夜，油膩及甜嘢都少食，當然要配合運動，同時我好貪靚，成日去做facial，如果冇時間都會喺屋企以家用美容儀去緊緻皮膚，所以仲keep得到。」

郭政鴻自認角色戀棧權力又霸道，未試過咁奸。

郭政鴻自認貪靚

《叠影》播映至今除了郭政鴻這位奸角受觸目之外，亦有不少配角成功搶焦，就好像「Tina」文頌嫻、天才罪犯「教授」張松枝、潑辣寸嘴的「Brittany」鄭融，還有飾演夜店GOLF CLUB 19經理龍少的陳少邦亦甚有發揮，他其中一幕「謎之微笑」更獲內地網友封為「年度代表作表情包」，笑指很難得有如此可愛的奸角。劇中真身是金先生手下的陳少邦，經常成為娜姐出氣袋，相關場口更甚有喜感，而他少接受訪問時就笑言沒想到奸角都要搞笑：「《叠影》好多劇情都好認真，加咗龍少被娜姐打同撞板嘅表情落去，可以等觀眾紓緩吓情緒。」談及「謎之微笑」獲讚，他就坦言感到是驚喜：「當時自己睇完playback都覺得搞笑，希望可以成為有代表性嘅表情包啦！難得今次可以試吓搞笑擔當都係好事，之後播嘅劇都係演番反派，希望可以多演啲搞笑角色。」

而首度與娜姐合作的他更大爆拍攝時趣事：「第一日開工就拍畀娜姐拗斷手指同畀佢打，其實娜姐唔知我係邊個，武指當時介紹我係龍虎武師，娜姐就好放心出力咁打我同拗我手指，所以都幾痛吓。之後我解釋番自己其實係演員嘅時候，娜姐仲請我飲咗杯咖啡添！」

娜姐對大反派郭政鴻恨之入骨。

陳少邦爆娜姐知悉其演員身份後依然一頭霧水

對於入行24年，娜姐竟「不知道陳少邦是誰」，陳少邦亦豁達謂：「我哋未合作過，佢唔知都唔出奇，佢知道我係演員後仲係一頭霧水咁，好好笑！」陳少邦1997年曾參加校花校草選舉，同屆校草冠軍是袁偉豪，兩年後他加入無綫第13期藝員訓練班，與林峯、楊茜堯等為同期藝訓班同學，入行至今在無綫曾拍過逾50套劇集。今年初他在《法言人》演反派闊少甚為搶fo贏盡好評，今次在《叠影》飾演「搞笑型奸角」，有望殺出新戲路。

陳少邦憑一個表情變身「搞笑擔當」。