新聞女王｜佘詩曼穿搭受歡迎掀賣同款　平價品牌衫5百有找

TVB與內地優酷平台合作的台慶劇《新聞女王》大受歡迎，屢屢登上微博熱搜，掀起一波追劇潮。而在劇中余詩曼（阿佘）除了演技出色吸睛之外，其不同的穿搭打扮都成為話題，更在知名網購平台大打旗號有售同款，可見劇集魅力是多麼的強勁。

《新聞女王》大受歡迎 。（影片截圖）

阿佘身為女強人又是電視台主播，其身穿的衣服手袋飾物搭配都相當講究，雖然大部分都是以名牌居多，不過亦有平價品牌的穿搭，價錢亦平易近人。

有留意劇集的觀眾都知道，身為主播的名佘經常身穿套裝示人，手拿着的手袋經常款色不一，盡現高層主播地位。就好像其與徐曉薇在街頭逛街時，其手拿的是CELINE白色豆腐包，價錢約30000萬港元。還有上班時不時會出現的黑色手袋，其實就是Bottega Venetia 單肩包，價值約20000萬港元等。

手拿的是CELINE白色豆腐包，價錢約30000萬港元。（微博圖片）

Bottega Venetia 單肩包，價值約20000萬港元。（微博圖片）

除了手袋之外，其身上飾物亦相當名貴，就好像在方太家中打麻將時，其身上掛着的吊飾就是Bvlgari 品牌，價值約40000萬港元，還有其經常佩戴的耳環就是來自Tiffany T系列圈形耳環，價錢約38000港元，還有其安蔚徐曉薇（何依婷飾）時，其佩戴的就是Celine 金色黃銅圈形耳環，價錢約4700港元等，當然還有手錶、高跟鞋都是出自有品牌的名牌物。

佩戴的就是Celine 金色黃銅圈形耳環，價錢約4700港元。（影片截圖）

手袋飾物均來自高價名牌，當然衣服上亦有多款名貴品牌的出現。就好像其在新聞部內身穿一件長灰色雙排扣外套就是來自MaxMara，價錢約4000港元，與方太打麻將時身穿的黑色長裙套裝都是來自MaxMara，價錢約在4000港元。而其與梁景仁在新聞部控制室吵架一幕，身穿的連身褲就是Boraaksu，價錢約在3000港元。

身穿長灰色雙排扣外套就是來自MaxMara（左），價錢約4000港元，而身穿的連身褲就是Boraaksu，價錢約3000港元。（影片截圖）

除了以上名貴品牌外，阿佘亦有身穿平價品牌衣出現，就好像在車房外身穿的白色長衣就是來自Zara，價錢約300港元，同場景身穿的半截裙來自Sandro，價錢約1200港元，相當平易近人。

白色長衣就是來自Zara，價錢約300港元。（《新聞女王》微博圖片）