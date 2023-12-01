鍾培生拳賽未受劉馬車涉案影響照常舉行　對手龍心嬲爆：妖氣作弄

鍾培生今日（1日）於Facebook拍片回應有關網紅「劉馬車」劉駿軒昨日（30日）涉案被拘留一事，他指會尊重警方的，即使比賽延遲，仍然呼籲各位觀眾保留票尾。在今天下午三時，他的公關團隊負責人接受《香港01》訪問表示：「比賽會如期舉行，即使劉馬車不參加都會照常舉行，佢同龍心嗰場比賽就會押後到保留票尾，等佢出嚟再會安排多一場，憑着票尾就可以再去睇！」他繼續指劉馬車正在拘留階段，並表示：「佢現在未俾人告，就睇吓佢會唔會放到出嚟，睇吓佢有冇update到我哋，因為我哋未有人聯絡到佢，因為我哋唔係佢屋企人！」

劉馬車昨日（30日）在記者會後被帶走。（王譯揚攝）

鍾培生呼籲各位觀眾保留票尾。（網上截圖）

龍心表示會打瓜劉馬車

另外原定與劉馬車打決賽的競爭對手龍心也有接受《香港01》訪問表示：「鍾培生話佢有機會八點鐘出到嚟，暫時淨係知道呢個消息！」他繼續指自己感到很唐突，並表示：「我話係妖氣作弄，唔俾呢場盛事舉行去打開第六宇宙，因為呢個係打開第六宇宙之門最重要嘅。」他真情剖白自己的心聲：「呢個係開門嘅儀式，你諗吓如果我乾旱咗咁多年，今次真係有機會上台，我次次都上唔到台，《城市論壇》我上唔到，要去到爬樹先可以令到佢停台，跟住立法會議員就cancel咗我，現在終於有得上台竟然出現咗呢啲咁嘅問題，係咪俾妖氣籠罩住，係咪唔俾我第六宇宙爆發出嚟，好奇怪，事有蹺蹊，呢個情況唔正常！」

被問到若果劉馬車未能夠出席今晚的賽事，是否有更多的時間去練習，他坦言：「唔使啦！今晚KO.佢打瓜佢，佢帶定個棺材嚟，已經會打瓜佢，就叫佢收X，唔使講嘢！」至於對自己的勝算，他坦言：「9萬%，一定打得低佢，睇佢瓜唔瓜姐，佢都帶定棺材準備定瓜。」