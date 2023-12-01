鍾培生唔怕劉馬車涉非禮掀退飛潮 有關法律援助：唔會支持呢個人

《培生擂台：無敵盃》今日（1日）在灣仔修頓場館舉行，鍾培生在晚上六點四十分接受訪問回應網紅「劉馬車」劉駿軒涉非禮案被警方拘捕一事，他表示：「我事前唔知道，佢係前日涉嫌一啲非常之唔道德嘅行為，我哋都搵咗法律團隊去了解，同警方去溝通，所以趕到過嚟之後再配合警方協助調查。」講到是否已經有律師等候劉馬車，他說：「係呀！有律師去等緊佢。」被問到會否害怕劉馬車有特別的舉動，他坦言：「由於我哋現場好多保安，大家一定會好安全咁進行，今日我哋本來同警方溝通緊有冇機會劉馬車有冇可能放返出嚟，之後返到去先再審，現在都仲喺度溝通緊，到而家呢一刻都仲係警署入邊，無論個結果係點都好今日嘅比賽點都會進行，我哋都應承咗大家比賽可以keep住飛尾，今日我哋主軸係霍哥打周永恆。」

鍾培生今日（1日）出席《培生擂台：無敵盃》回應網紅「劉馬車」劉駿軒被警方拘捕一事。（梁碧玲攝）

至於今晚劉馬車能夠出來比賽的勝算高不高，他表示：「依家都係仲唔清楚，係喺警方扣留嘅階段，你睇吓我哋而家都一路講緊電話，唔到8:30我哋都真係唔知，點都好所有嘅賽事都會如常舉行。」提到劉馬車現在的形象變差會否擔心影響比賽，他表示：「作為拳賽每一個人上台都係最公平嘅地方，見到好多外國嘅拳王，有曾經強姦坐過監又上返台，例如林作係一個好冇道德嘅人，就算係買毒品嘅人，喺台上每一個人都係公平。」講到劉馬車比賽會否延期舉行，他說：「我哋會盡量去做，當然要龍心OK，睇吓劉馬車幾時放出嚟，如果係定咗罪的話就唔知道佢坐幾耐，放返出嚟就會識得去合適嘅地方繼續比賽！」被問到會否擔心掀起退飛熱潮，他說：「我哋完全冇接觸過退飛潮，講返其實今日喺賣飛嘅平台仲有好多人賣緊飛，可以俾大家睇吓我WhatsApp，超級多人同我講要買飛，我哋啲門票成個月前已經清晒。」提到劉馬車的法律程序是否全程鍾培生協助去支持，他說：「我完全唔會支持呢個人。」鍾培生續指「如果劉馬車今晚未能出席，觀眾保留票飛，遲啲有機會再搞過！」。

鍾培生表示劉馬車還在警署，需要8:30才知道能否參加比賽！（梁碧玲攝）